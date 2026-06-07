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Ataque a tiros em Israel deixa um morto e cinco feridos; suspeito é morto pela polícia

Atirador abriu fogo em três locais da região central de Israel antes de ser localizado e morto pelas forças de segurança

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10h34.

Um ataque a tiros em três pontos da região central de Israel deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas neste domingo, 7. O autor dos disparos foi localizado e morto pela polícia israelense após a ação.

Segundo o serviço de emergência Estrela de Davi Vermelha (MDA), o primeiro chamado foi registrado pela manhã em um posto de combustíveis na localidade de Kokhav Ya'ir. No local, um homem de 50 anos ficou gravemente ferido e outro, de 30 anos, sofreu ferimentos moderados.

Após o primeiro ataque, o suspeito seguiu para a cidade vizinha de Tzur Yitzhak, onde voltou a disparar contra civis. Um homem de 30 anos foi atingido na mão e uma mulher de 61 anos ficou ferida na parte superior do corpo enquanto estava dentro de um veículo.

O terceiro ataque ocorreu na rodovia 5333, próximo à localidade de Sela'it. Equipes de resgate encontraram um homem morto dentro de um carro com marcas de tiros e outra pessoa gravemente ferida.

De acordo com o serviço de saúde Clalit, os cinco feridos foram encaminhados para hospitais da região. Duas vítimas permanecem em estado grave, incluindo uma que precisou ser levada diretamente para cirurgia.

Inicialmente, as autoridades investigavam a possibilidade de mais de um envolvido no ataque. Depois, o Exército e a polícia israelense informaram que a ação foi realizada por um único atirador, embora as buscas por possíveis cúmplices continuem.

A polícia localizou o veículo utilizado no ataque e matou o suspeito durante a operação. Segundo as autoridades, ele era morador de Tayibe, cidade de maioria árabe localizada na região central de Israel.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a identidade do atirador nem sobre a motivação do ataque.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que acompanha o caso e está avaliando a situação junto às forças de segurança.

(Com informações da EFE)

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