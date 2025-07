Justin Bieber voltou com o álbum Swag, com 21 faixas que misturam reflexões pessoais e espirituais. As músicas exploram desde sua vivência como pai e marido até questões relacionadas à sua saúde mental e crenças religiosas.

O lançamento do álbum ocorre em meio a uma crescente preocupação do público com o estado emocional do cantor, intensificada após sua interação com um paparazzo no Dia dos Pais. Em um vídeo amplamente compartilhado, Bieber declara com firmeza: “Eu sou pai, sou marido. Isso não está entrando na sua cabeça. Eu estou defendendo minhas ações” (tradução literal para standing on business). A expressão, que rapidamente se espalhou pela internet como meme, passou a ser associada à ideia de manter firmeza em suas responsabilidades e princípios. A frase ganhou ainda mais destaque ao ser incorporada em uma das faixas do álbum, Butterflies.

Com pouco mais de uma hora de duração, Swag traz uma mistura de influências e parcerias com artistas do rap, como Sexxy Red, Cash Cobain e Gunna. O nome do disco remete ao hit de 2012, Boyfriend, fazendo uma conexão nostálgica com sua carreira musical.

As imagens promocionais do trabalho incluem registros familiares com Hailey Bieber, esposa de Justin, e o filho do casal.

Confira a tracklist do álbum: