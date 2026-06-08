A Copa do Mundo mais bem-vestida da história?

A Nike leva há décadas o uniforme das melhores seleções do mundo para os campos. Para a Copa do Mundo 2026, a marca foi além. O projeto X2 reúne sete seleções, sete colaboradores criativos e sete organizações comunitárias de jovens num lançamento que sai das lojas a partir desta quarta-feira, 11 de junho.

A ideia partiu de uma collab com a NOCTA, grife de Drake, para representar o Canadá. Ao longo do processo, a equipe da Nike foi ampliando a lista até chegar ao cardápio final: Palace para a Inglaterra, Jacquemus para a França, Patta para a Holanda, Slawn para a Nigéria, G-Dragon e seu PEACEMINUSONE para a Coreia do Sul, e o arquivo de Virgil Abloh para os Estados Unidos.

Cada parceiro recebeu liberdade criativa para tudo além do top de pré-jogo, do Anthem Jacket e do Cryoshot, tênis desenvolvido a partir de chuteiras clássicas da marca com solado translúcido, e o resultado é uma coleção que diz mais sobre cultura do que sobre uniforme.

Les Bleus

A cápsula francesa é provavelmente a mais contida do grupo, o que não é demérito. Jacquemus entregou um jersey, shorts, calça de agasalho e dois suéteres numa paleta que trabalha o azul-marinho com listras tricolores discretas. O goggle shirt, peça icônica da grife, também aparece. A lógica da marca, que desde as campanhas no Mediterrâneo transforma o cotidiano em objeto de desejo, funciona bem dentro do universo futebolístico. O Cryoshot Tiempo R10 completa a cápsula.

Os outros seis

A NOCTA trouxe para o Canadá o que qualquer projeto ligado a Drake costuma entregar: gráficos saturados, moletom degradê e uma estética que bebe mais do trap do que do vestiário esportivo tradicional. A coleção se chama Les Rouges e honra a ONG Canadian Women & Sport. O Cryoshot é uma versão do Tiempo '94 em dourado com detalhes em preto.

A Palace escolheu não usar o repertório skate que a tornou famosa. A coleção para a Inglaterra, batizada de The Three Lions, parte das vidraças das catedrais góticas e da iconografia de São Jorge para construir peças em escala de cinza com referências heráldicas medievais. O Cryoshot Air Speed M, com couro sintético liso, completa o conjunto. A collab beneficia a ONG Football Beyond Borders.

A Patta representou a Holanda com o que a marca de Amsterdã sempre faz bem: cruzar identidade urbana com herança cultural. O Leão de Nassau aparece ao lado de símbolos que representam as diferentes origens dos jogadores da seleção holandesa, numa coleção chamada Oranje que homenageia a Favela Street. O tênis é uma releitura do Mercurial Vapor R9.

Slawn, artista nascido na Nigéria e radicado em Londres, recebeu a missão mais paradoxal do grupo: criar a coleção de uma seleção que não se classificou para a Copa. A Nigéria ficou fora do torneio, mas o X2 manteve a parceria. O resultado é a cápsula mais barulhenta visualmente, com arte urbana à mão livre, verde, branco e preto intensos e a palavra "Naija" estampada no peito. O Cryoshot Striker 1976 completa. A collab beneficia a Bravehearts Ladies Foundation.

A Coreia do Sul chegou com G-Dragon e o PEACEMINUSONE. O artista, que já funcionava como referência global de estilo antes de as grandes marcas de luxo descobrirem o potencial econômico do K-pop, entregou uma jaqueta estampada com flores, jersey preto e vermelho e um agasalho de lã. A margarita, símbolo permanente da grife, aparece ao longo de toda a coleção. O Cryoshot é uma releitura do CTR360 Maestri II de 2010.

Os Estados Unidos ficaram com o Virgil Abloh Archive. A cápsula, chamada The Stars & Stripes, reinterpreta a estética universitária americana com a linguagem gráfica e tipográfica que o fundador da Off-White tornou reconhecível. A peça principal é um rugby shirt com "Football America" estampado. O Cryoshot Zoom M9 homenageia o legado de Mia Hamm no futebol feminino americano. A collab beneficia a Coalitions for Sport Equity.

As coleções começam a chegar ao público a partir desta quarta-feira pelas lojas dos próprios colaboradores e federações. A Dover Street Market entra na distribuição na sexta-feira, 13. O SNKRS e varejistas parceiros recebem as peças no dia 16.