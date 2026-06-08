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Neymar esta fora da Copa do Mundo? Atualização deixa clima de suspense

Jogador passou por exames nesta segunda-feira, 8, e segue em tratamento da lesão nos Estados Unidos

Neymar: jogador é esperado para a Copa do Mundo (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Neymar: jogador é esperado para a Copa do Mundo (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16h07.

A Seleção Brasileira recebeu uma atualização animadora sobre a situação de Neymar nesta segunda-feira, 8. O atacante foi submetido a uma ressonância magnética para avaliar a evolução da lesão que o tirou dos gramados recentemente, e os resultados ficaram dentro das expectativas traçadas pela comissão médica.

Segundo informações divulgadas pela própria Seleção, o exame apontou uma boa evolução no tratamento, sem intercorrências ou sinais de regressão no quadro clínico. A resposta positiva do organismo reforça a confiança de médicos e preparadores físicos na recuperação do camisa 10 a tempo da Copa do Mundo.

Desde que iniciou o processo de recuperação, Neymar vem seguindo uma rotina específica de cuidados, com acompanhamento diário da equipe médica. O objetivo é garantir que o jogador retorne às atividades em plenas condições físicas, reduzindo ao máximo os riscos de uma nova lesão.

Recuperação segue cronograma estabelecido

Apesar da evolução considerada satisfatória, Neymar ainda não foi liberado para retornar integralmente às atividades com bola. O atacante continuará cumprindo o planejamento elaborado pela comissão médica, que inclui trabalhos de recuperação física, fortalecimento muscular e monitoramento constante da resposta do corpo aos estímulos de treinamento.

Os próximos dias serão importantes para definir os avanços das etapas seguintes do tratamento. Novas avaliações devem ser realizadas conforme a evolução do atleta.

Até por conta da cautela, Neymar não deve estar na estreia da seleção brasileira, contra Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova Jersey. O atleta é esperado para os jogos seguintes da fase de grupos contra Haiti e Escócia.

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