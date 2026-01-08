Paramount busca parceiros estratégicos para ajudar a 'salvar' a MTV

A Paramount Skydance iniciou conversas com grandes empresas e figuras da indústria da música para negociar a entrada de um parceiro estratégico na MTV, emissora controlada pelo grupo.

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg sob condição de anonimato, a companhia contratou consultores financeiros para identificar interessados que possam injetar capital no canal e aportar ativos como direitos musicais ou acesso a grandes artistas.

O movimento busca reverter a perda de relevância da marca. Com menos de 200 mil telespectadores por noite no horário nobre em 2023, segundo dados da Nielsen, a MTV ficou atrás de canais como Ion Mystery, Newsmax e Oxygen. A emissora, que se consolidou na década de 1980 com videoclipes, se transformou ao longo dos anos em palco para reality shows, como The Real World e Jersey Shore.

A nova MTV

A proposta da Paramount é reposicionar a MTV como um hub musical capaz de fortalecer o Paramount+, serviço de streaming do grupo. A empresa avalia que a marca ainda tem valor estratégico, desde que conectada a conteúdos voltados à música e ao ambiente digital.

Desde agosto, o comando da companhia está nas mãos do produtor David Ellison, que colocou a revitalização de marcas como MTV e CBS News entre suas prioridades. A formação de parcerias estratégicas, segundo pessoas próximas, pode servir de modelo para outras áreas da Paramount.

A companhia pretende avançar com as negociações ainda em 2026, visando concluir uma reestruturação antes das próximas tratativas com operadoras de TV por assinatura, previstas para 2027. A venda completa do canal está fora dos planos, mas a empresa admite que nenhum acordo pode ser fechado.

Em paralelo, Ellison tenta adquirir a Warner Bros. Discovery. Caso a operação se concretize, ela elevaria substancialmente a dívida do grupo e consolidaria a Paramount como o maior conglomerado de canais pagos dos Estados Unidos.

Nos últimos anos, diversas tentativas de reposicionar a MTV fracassaram. Iniciativas como o relançamento do MTV News, reprises de antigos sucessos e uma nova versão do Total Request Live, programa diário de clipes, não surtiram efeito. No fim de 2023, a empresa encerrou a operação de canais 24 horas dedicados à música em mercados selecionados.