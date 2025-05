Bilionária, cantora, mãe e empresaria: como Rihanna alcançou seu primeiro US$ 1 bilhão

A cantora Rihanna possui uma fortuna estimada em cerca de US$ 1,4 bilhão (aproximadamente R$ 7,3 bilhões) em 2025, de acordo com a Forbes, resultado de sua carreira musical e de seus negócios, principalmente a marca de cosméticos Fenty Beauty, criada em parceria com o conglomerado francês LVMH, e a linha de lingerie Savage X Fenty, da qual detém 30%.

A Fenty Beauty foi avaliada em cerca de US$ 2,8 bilhões em 2021, e a linha Savage X Fenty também contribui significativamente para sua fortuna. Apesar de Taylor Swift ter ultrapassado Rihanna como a cantora mais rica do mundo, a cantora de Barbados mantém posição de destaque como empresária.

Além dos cosméticos e lingerie, Rihanna expandiu seu império com a linha de cuidados com a pele Fenty Skin (lançada em 2020) e a marca de perfumes Fenty Fragrance (2021), ampliando seu alcance no mercado de beleza. Sua estratégia comercial foca em diversidade, com produtos para mulheres de cor e também para homens.

Expansão para negócios e moda

Na música, Rihanna é uma das artistas mais premiadas, com nove Grammy Awards e mais de 250 milhões de discos vendidos globalmente, ainda segundo a Forbes.

Ela tem o terceiro maior número de músicas número 1 na Billboard Hot 100, com hits como “We Found Love”, “Work” e “Needed Me”. Além da música, Rihanna atua na moda, construindo sua carreira sem herança familiar. Seu sucesso como empresária consolidou sua posição como uma das figuras mais influentes do mundo dos negócios e do entretenimento.

No Met Gala 2025, a presença grávida de Rihanna gerou grande repercussão na mídia e entre fãs, marcando uma nova fase pessoal ao lado do rapper A$AP Rocky.