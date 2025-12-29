Pop

Retrospectiva: os dez artistas mais ouvidos de 2025

Spotify Wrapped 2025 destaca diversidade de estilos e artistas no topo do streaming

Spotify: ranking do Spotify em 2025 reúne nomes do pop, rap, latinos e até um indiano (Kevin Mazur/WireImage/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18h50.

O Spotify divulgou no início de dezembro o Wrapped 2025, o relatório anual que reúne os dados de consumo da plataforma ao longo do ano. O primeiro lugar ficou com Bad Bunny, que terminou 2025 como o artista mais ouvido do mundo, consolidando sua posição como um dos maiores nomes da música atual.

Segundo o Spotify, Bad Bunny somou cerca de 19,8 bilhões de streams globais em 2025, número que o colocou no topo do ranking geral de artistas. Esta foi a quarta vez que o cantor porto-riquenho liderou a lista anual da plataforma, feito que já havia alcançado em 2020, 2021 e 2022, mostrando a força de sua presença global e o alcance de suas músicas em diversos países.

Além de ser o artista mais ouvido, Bad Bunny também apareceu com o álbum mais reproduzido do ano, o DeBÍ TiRAR MáS FOToS. O disco dominou as paradas do Spotify ao longo de 2025 e ajudou a impulsionar ainda mais os números do cantor, com faixas que circularam em playlists e nas redes sociais.

Os dados do Wrapped 2025 mostram que o consumo musical segue cada vez mais globalizado, com artistas latinos, indianos, de pop, rap e R&B disputando espaço nos charts.

A liderança de Bad Bunny, por exemplo, reforça como a música em espanhol deixou de ser um fenômeno regional para se tornar central no mercado internacional, ocupando o topo das plataformas de streaming e ditando tendências culturais em escala mundial.

Veja quais foram os dez artistas mais ouvidos do Spotify em 2025:

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida
