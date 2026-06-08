Exclusivo: com Galvão Bueno e latas colecionáveis, Coca-Cola reforça apostas na Copa do Mundo

A Coca-Cola avança em sua estratégia para a Copa do Mundo 2026 com uma nova etapa da campanha "Essa Coca-Cola Toda". No Brasil, a marca aposta na narração de Galvão Bueno para o filme global "Uncanned Emotions", além de uma coleção de latas em edição limitada inspirada em momentos históricos do futebol.

Segundo a empresa, a iniciativa parte da ideia de que a relação dos brasileiros com o futebol vai além dos resultados em campo. Com isso, a campanha busca associar a marca às emoções que cercam a Copa do Mundo e à memória afetiva construída em torno do torneio.

"Com a segunda fase da campanha nacional, a Coca-Cola Brasil traduz essas emoções de forma muito potente, com duas ações que acompanham e potencializam os sentimentos que só o maior evento do futebol pode proporcionar”, afirma Raquel Ribeiro, diretora sênior de marketing da marca Coca-Cola no Brasil.

Conexão com torcedores

Escolher Galvão Bueno como narrador do filme é uma forma de reforçar a conexão com os torcedores, afinal, Galvão é uma figura icônica quando o assunto é Copa do Mundo.

"Como narrador que já esteve em treze Copas do Mundo, posso dizer que foi um prazer enorme emprestar a minha voz para contar mais essa história, ao lado da Coca-Cola, uma marca muito presente na minha vida e que há décadas também acompanha os grandes momentos do futebol e da celebração brasileira”, diz Galvão Bueno.

“Uncanned Emotions” explora situações espontâneas vividas pelos torcedores durante as partidas, tendo a tradicional lata da marca como elemento recorrente da narrativa.

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Edição limitada

A segunda frente da campanha é uma coleção de embalagens de edição limitada, disponível apenas no Brasil e na Argentina. No mercado brasileiro, as latas aparecem em cinco versões que combinam o vermelho característico da Coca-Cola com elementos em dourado, uma referência às vitórias da seleção em Copas do Mundo.

A coleção inclui uma sexta embalagem, desenvolvida para simbolizar o futuro e a expectativa dos torcedores em relação às próximas edições do torneio.

Além do novo filme e das latas comemorativas, a companhia já realizou ações como a promoção que levará consumidores para jogos do mundial, as embalagens que “gritam gol”, o Tour da Taça e uma colaboração com a Panini.

A marca também ampliará sua presença em experiências ligadas ao torneio, incluindo o patrocínio da Casa Cazé no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de ativações previstas para as próximas semanas.