NR-1 em vigor: o plano de 5 passos para adequar sua empresa à lei da saúde mental

A saúde mental e o bem-estar emocional no ambiente corporativo deixaram definitivamente o terreno das ações voluntárias, dos benefícios corporativos e dos posts institucionais no LinkedIn.

Agora, eles são lei. Entrou em vigor a histórica atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que altera profundamente as obrigações ligadas à segurança e à saúde do trabalho no Brasil ao exigir, de forma explícita, a gestão dos chamados riscos psicossociais dentro do ambiente das organizações.

Na prática, a partir de agora, as empresas são obrigadas a mapear, registrar, mitigar e acompanhar fatores como jornadas desgastantes, excesso de pressão por metas, assédio, sobrecarga de tarefas e o desequilíbrio crônico entre a vida pessoal e a profissional. O tema passa a receber o mesmo tratamento técnico e legal tradicionalmente direcionado aos riscos físicos (como ruídos excessivos) e ergonômicos (como postura inadequada).

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A mudança legislativa chega para estancar uma sangria que afeta diretamente a produtividade e os custos previdenciários do país. Segundo dados oficiais do Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos por transtornos mentais em 2025 — o maior número já contabilizado em toda a série histórica, tendo a ansiedade, a depressão e o burnout como os principais diagnósticos médicos.

Sem espaço para o amadorismo: A fiscalização por dados

Para os empresários e diretores de Recursos Humanos que acreditavam que a fiscalização dependeria de denúncias físicas ou visitas de auditores, o cenário atual impõe uma quebra de expectativa. A adequação à NR-1 está atrelada ao cruzamento massivo de dados do governo digital.

Indicadores de saúde ocupacional, atestados médicos e afastamentos passam a ser monitorados de forma analítica e automatizada por sistemas como o eSocial.

“Hoje, a fiscalização não depende apenas de denúncia. Os dados já estão disponíveis e integrados, o que aumenta drasticamente o nível de responsabilidade jurídica e operacional das empresas”, alerta Viviane Alvarenga, Diretora de Gente & Gestão da Farmarcas e da Febrafar.

Desmistificando a norma: Cuidado exige organização, não luxo

Para muitas companhias — em especial as pequenas e médias empresas (PMEs) —, o início da vigência da norma disparou um alerta de preocupação sobre custos e burocracia. No entanto, especialistas apontam que o maior erro estratégico é acreditar que a NR-1 exige estruturas sofisticadas de Recursos Humanos.

"A gente nunca viveu uma onda de necessidade de cuidado com saúde mental como a que estamos vivendo agora. Mas o empresário não precisa de um RH robusto ou de áreas hiperespecializadas para atender à lei. A norma exige cuidado estruturado e organização", explica Viviane Alvarenga. De acordo com a executiva, a mudança reflete um movimento global de trabalhadores que, exaustos no pós-pandemia, passaram a repensar a relação com o emprego.

Os 5 passos fundamentais para a adequação imediata

Para evitar passivos trabalhistas e multas fiscais, as empresas precisam adaptar imediatamente o seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). A especialista aponta as cinco ações práticas e progressivas para iniciar a transição: