Grammy Latino 2026: Anitta disputa Álbum do Ano e Zeca Veloso concorre a Artista Revelação

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira, 16, os indicados ao Grammy Latino 2026, prêmio que reconhece produções da música latina em diferentes categorias.

A 27ª edição da premiação reúne 60 categorias e terá a cerimônia realizada em 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Entre os artistas brasileiros presentes na lista divulgada até o momento estão Anitta, Urias, Criolo, Amaro Freitas, Marisa Monte, Johnny Hooker e Zeca Veloso. Os nomes aparecem em disputas que envolvem categorias como Álbum do Ano, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Artista Revelação.

Anitta foi indicada na categoria Álbum do Ano com “EQUILIBRIVM”, enquanto Zeca Veloso aparece entre os concorrentes a Melhor Artista Revelação.

A categoria Canção do Ano, que reconhece compositores e obras musicais, reúne dez indicados. Entre os nomes estão Karol G e Marco Antonio Solís, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía e Milo J.

Na disputa por Gravação do Ano, categoria voltada para a produção final de uma faixa, aparecem artistas como Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G, Mon Laferte, Rosalía e Elena Rose.

Principais categorias do Grammy Latino 2026

A categoria Álbum do Ano tem dez indicados, incluindo “EQUILIBRIVM”, de Anitta, “Tropicoqueta”, de Karol G, e “LUX (complete works)”, de Rosalía.

Os indicados a Álbum do Ano são:

“EQUILIBRIVM” — Anitta

“Free Spirits” — Ca7riel & Paco Amoroso

“Taracá” — Jorge Drexler

“Vendrán Suaves Lluvias” — Silvana Estrada

“Tropicoqueta” — Karol G

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Muda” — Carín León

“La Vida Era Más Corta” — Milo J

“¿Dónde Es El After?” — Rawayana

“LUX (complete works)” — Rosalía

Melhor Canção Em Língua Portuguesa

A categoria dedicada a músicas em português conta com cinco indicados brasileiros e lusófonos:

“Águas de um Mar Azul” — Urias

“Memória” — Rosalía e Carminho

“No Vento de Nós” — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago

“Sua Onda” — Marisa Monte

“Viver e Morrer de Amor na América Latina” — Johnny Hooker

Melhor Artista Revelação

A categoria de Melhor Artista Revelação reúne dez nomes de diferentes países. Entre os indicados está Zeca Veloso, filho do cantor Caetano Veloso.

Os concorrentes são:

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofia Monroy

Kendall Penã

Dora Sanches

Aria Vega

Zeca Veloso

A cerimônia do Grammy Latino 2026 está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas. O evento será a 27ª edição da premiação organizada pela Academia Latina da Gravação.