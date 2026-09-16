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Grammy Latino 2026: Anitta disputa Álbum do Ano e Zeca Veloso concorre a Artista Revelação

Lista divulgada pela Academia Latina da Gravação reúne nomes da música latina e inclui sete brasileiros entre os indicados

Entre os destaques brasileiros estão Anitta, indicada ao Álbum do Ano, e Zeca Veloso, que disputa a categoria Melhor Artista Revelação (Divulgação/Mercado Livre)

Entre os destaques brasileiros estão Anitta, indicada ao Álbum do Ano, e Zeca Veloso, que disputa a categoria Melhor Artista Revelação (Divulgação/Mercado Livre)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11h09.

Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 11h16.

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A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira, 16, os indicados ao Grammy Latino 2026, prêmio que reconhece produções da música latina em diferentes categorias.

A 27ª edição da premiação reúne 60 categorias e terá a cerimônia realizada em 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Entre os artistas brasileiros presentes na lista divulgada até o momento estão Anitta, Urias, Criolo, Amaro Freitas, Marisa Monte, Johnny Hooker e Zeca Veloso. Os nomes aparecem em disputas que envolvem categorias como Álbum do Ano, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Artista Revelação.

Anitta foi indicada na categoria Álbum do Ano com “EQUILIBRIVM”, enquanto Zeca Veloso aparece entre os concorrentes a Melhor Artista Revelação.

A categoria Canção do Ano, que reconhece compositores e obras musicais, reúne dez indicados. Entre os nomes estão Karol G e Marco Antonio Solís, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía e Milo J.

Na disputa por Gravação do Ano, categoria voltada para a produção final de uma faixa, aparecem artistas como Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G, Mon Laferte, Rosalía e Elena Rose.

Principais categorias do Grammy Latino 2026

A categoria Álbum do Ano tem dez indicados, incluindo “EQUILIBRIVM”, de Anitta, “Tropicoqueta”, de Karol G, e “LUX (complete works)”, de Rosalía.

Os indicados a Álbum do Ano são:

  • “EQUILIBRIVM” — Anitta
  • “Free Spirits” — Ca7riel & Paco Amoroso
  • “Taracá” — Jorge Drexler
  • “Vendrán Suaves Lluvias” — Silvana Estrada
  • “Tropicoqueta” — Karol G
  • “Femme Fatale” — Mon Laferte
  • “Muda” — Carín León
  • “La Vida Era Más Corta” — Milo J
  • “¿Dónde Es El After?” — Rawayana
  • “LUX (complete works)” — Rosalía

Melhor Canção Em Língua Portuguesa

A categoria dedicada a músicas em português conta com cinco indicados brasileiros e lusófonos:

  • “Águas de um Mar Azul” — Urias
  • “Memória” — Rosalía e Carminho
  • “No Vento de Nós” — Criolo, Amaro Freitas e Dino D’Santiago
  • “Sua Onda” — Marisa Monte
  • “Viver e Morrer de Amor na América Latina” — Johnny Hooker

Melhor Artista Revelação

A categoria de Melhor Artista Revelação reúne dez nomes de diferentes países. Entre os indicados está Zeca Veloso, filho do cantor Caetano Veloso.

Os concorrentes são:

  • Delilah
  • Fabian
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • Maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Penã
  • Dora Sanches
  • Aria Vega
  • Zeca Veloso

A cerimônia do Grammy Latino 2026 está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas. O evento será a 27ª edição da premiação organizada pela Academia Latina da Gravação.

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