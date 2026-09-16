Grammy Latino 2026: Anitta disputa Álbum do Ano e Zeca Veloso concorre a Artista Revelação

Entre os destaques brasileiros estão Anitta, indicada ao Álbum do Ano, e Zeca Veloso, que disputa a categoria Melhor Artista Revelação (Divulgação/Mercado Livre)
Repórter
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11h09.
Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 11h16.
A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira, 16, os indicados ao Grammy Latino 2026, prêmio que reconhece produções da música latina em diferentes categorias.A 27ª edição da premiação reúne 60 categorias e terá a cerimônia realizada em 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Entre os artistas brasileiros presentes na lista divulgada até o momento estão Anitta, Urias, Criolo, Amaro Freitas, Marisa Monte, Johnny Hooker e Zeca Veloso. Os nomes aparecem em disputas que envolvem categorias como Álbum do Ano, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Artista Revelação.Anitta foi indicada na categoria Álbum do Ano com “EQUILIBRIVM”, enquanto Zeca Veloso aparece entre os concorrentes a Melhor Artista Revelação.
A categoria Canção do Ano, que reconhece compositores e obras musicais, reúne dez indicados. Entre os nomes estão Karol G e Marco Antonio Solís, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía e Milo J.
Na disputa por Gravação do Ano, categoria voltada para a produção final de uma faixa, aparecem artistas como Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G, Mon Laferte, Rosalía e Elena Rose.
Os indicados a Álbum do Ano são:
A categoria dedicada a músicas em português conta com cinco indicados brasileiros e lusófonos:
A categoria de Melhor Artista Revelação reúne dez nomes de diferentes países. Entre os indicados está Zeca Veloso, filho do cantor Caetano Veloso.
Os concorrentes são:
A cerimônia do Grammy Latino 2026 está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas. O evento será a 27ª edição da premiação organizada pela Academia Latina da Gravação.