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EXAME lança comunidade do Negócios em Expansão para conectar as empresas que mais crescem no Brasil

Nova comunidade reúne empresas que participaram das cinco edições do ranking Negócios em Expansão e terá encontros presenciais, conteúdo e uma rede permanente de empreendedores

Negócios em Expansão: comunidade vai ampliar alcance do maior anuário de empreendedores do país (Eduardo Frazão/Exame)

Negócios em Expansão: comunidade vai ampliar alcance do maior anuário de empreendedores do país (Eduardo Frazão/Exame)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11h23.

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RESUMO | A EXAME lançou a Comunidade Negócios em Expansão, rede gratuita e exclusiva para empresas que participaram das cinco edições do ranking NEEX. Com mais de 170 integrantes iniciais no WhatsApp, a iniciativa terá encontros e atividades durante todo o ano; o primeiro café da manhã será em 22 de setembro, na sede da EXAME.

Crescer uma empresa traz desafios que costumam se repetir de um negócio para outro. Contratação, caixa, vendas e adoção de novas tecnologias estão entre as questões que acompanham empreendedores quando uma companhia começa a ganhar escala.

A EXAME quer colocar empresários que enfrentam esses desafios para conversar entre si. O maior veículo de negócios do país está lançando a Comunidade Negócios em Expansão, uma rede exclusiva para empresas que participaram do ranking Negócios em Expansão, o NEEX, anuário de empreendedorismo realizado pela EXAME.

O lançamento acontece no ano em que o Negócios em Expansão completa cinco edições. Mais de 1.800 empresas participaram do ranking nesse período. A criação da comunidade é uma tentativa de ampliar a relação com essas companhias para além da publicação anual e dos eventos ligados à premiação.

Na prática, a proposta é aproximar empreendedores que chegaram ao NEEX em momentos e categorias diferentes, mas lidam com questões parecidas na operação. Além do conteúdo produzido pela EXAME, a expectativa é que a rede ajude a gerar conexões entre empresas, indicações de fornecedores, novos clientes e troca de experiências sobre os obstáculos do crescimento.

A comunidade começa com mais de 170 empresas participantes de um grupo no WhatsApp. Nos próximos meses, companhias que passaram pelas cinco edições do Negócios em Expansão serão convidadas a entrar. A participação será gratuita e restrita aos membros do NEEX.

Primeiro encontro acontece em setembro

O primeiro café da manhã da Comunidade Negócios em Expansão acontece em 22 de setembro, na sede da EXAME.

O encontro terá conteúdos sobre inteligência artificial aplicada à rotina das empresas e construção de marca pessoal.

Entre os participantes estarão Marcos Sanchez, CTO e Leo Cirino, CMO da EXAME Saint Paul.

A escolha da inteligência artificial coloca no centro da discussão uma das decisões que hoje alcançam empresas de diferentes tamanhos: onde a tecnologia pode efetivamente reduzir trabalho, melhorar processos ou apoiar áreas como vendas e atendimento.

Do ranking para uma comunidade que funciona o ano inteiro

O Negócios em Expansão foi criado para identificar empresas brasileiras em crescimento e acompanhar os desafios enfrentados por seus empreendedores.

Até agora, boa parte dessa relação se concentrava na inscrição, publicação do ranking, premiação e cobertura das empresas selecionadas. A comunidade amplia esse calendário.

A ideia é manter o ecossistema conectado ao longo de todo o ano, com encontros presenciais, atividades online e conteúdos voltados às questões enfrentadas pelos empresários.

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O que é a Comunidade Negócios em Expansão?

A Comunidade Negócios em Expansão é uma rede criada pela EXAME para conectar empresas que participaram do ranking NEEX. A iniciativa busca manter os empreendedores próximos durante todo o ano por meio de encontros presenciais, atividades online e conteúdos empresariais.

Quem pode participar da Comunidade Negócios em Expansão?

A participação é restrita às empresas que integraram alguma das cinco edições do ranking Negócios em Expansão. Companhias elegíveis serão convidadas a entrar na comunidade nos próximos meses.

É preciso pagar para participar da comunidade do NEEX?

Não. A participação na Comunidade Negócios em Expansão será gratuita e exclusiva para integrantes do ranking promovido pela EXAME.

Quais benefícios a comunidade pretende oferecer às empresas?

A comunidade pretende facilitar conexões entre empresários, indicações de fornecedores, prospecção de clientes e trocas de experiências sobre contratação, caixa, vendas, tecnologia e outros desafios do crescimento. A rede começa com mais de 170 empresas reunidas em um grupo no WhatsApp.

Quando será o primeiro encontro da Comunidade Negócios em Expansão?

O primeiro café da manhã da Comunidade Negócios em Expansão será realizado em 22 de setembro, na sede da EXAME. O encontro abordará inteligência artificial aplicada à rotina empresarial e construção de marca pessoal, com a participação de Marcos Sanchez e Leo Cirino, da EXAME Saint Paul.

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