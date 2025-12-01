'Rage bait': Oxford elege palavra do ano de 2025

A Oxford University Press definiu o termo 'rage bait' como a Palavra do Ano de 2025.

Em tradução livre, a expressão significa "isca de raiva", mas a instituição definiu um significado mais amplo:

"Conteúdo online deliberadamente criado para provocar raiva ou indignação, sendo frustrante, provocativo ou ofensivo".

Segundo o departamento da Universidade de Oxford, a frequência de uso da palavra triplicou no último ano.

"Mesmo que as pessoas nunca tenham ouvido falar dela antes, sabem imediatamente o que significa e querem falar sobre o assunto", diz Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages, em entrevista.

Para a instituição, a expressão causa um efeito imediato de reconhecimento nos ouvintes e leitores.

Origem da palavra e popularidade nas redes

Os primeiros registros de uso do termo são de 2002 em fóruns de discussão online. 'Rage bait' era usado para descrever a reação de um motorista quando outro piscava os faróis para avisar que iria ultrapassá-lo.

Nas redes, a palavra ganhou mais destaque, sendo usada em situações que retratam uma busca por atenção. Ela também denomina a técnica de criar conteúdos intencionalmente provocativos que visam causar raiva nos seguidores e aumentar o engajamento através das críticas.

No começo do ano, o termo ganhou mais popularidade quando a atriz Jennifer Lawrence afirmou em uma entrevista que tem um perfil anônimo no TikTok que usa para discutir com fãs de cinema.

Como Oxford escolhe a Palavra do Ano?

Os responsáveis pelo Dicionário Oxford da Língua Inglesa realizam a escolha de Palavra do Ano desde 2004.

Para selecionar as vencedoras da categoria, eles se baseiam em evidências extraídas do repertório com cerca de 30 bilhões de palavras da universidade. Os termos são compiladas com base em notícias e buscam identificar termos novos e emergentes com relevância social e cultural.

Como nos últimos anos, os especialistas realizaram uma pré-seleção e abriram a votação, que contou com a participação de mais de 30 mil pessoas. Após colher a opinião do público e analisar dados e conversas públicas, o comitê fez a escolha final.

A novidade em 2025 foi a personificação das expressões em candidatos que se promoveram com vídeos verticais. A produção dos materiais de divulgação foi elaborada pelo estúdio criativo Uncommon.

“O objetivo da Palavra do Ano é incentivar as pessoas a refletirem sobre onde estamos como cultura, quem somos no momento, através da lente das palavras que usamos”, afirma Grathwohl.

Outras finalistas da Palavra do Ano de Oxford em 2025

Antes da escolha final, as finalistas da categoria ao lado de 'rage bait' foram 'aura farming' e 'biohack'.

Aura farming

Termo é definido como "cultivo de uma persona ou personalidade impressionante, atraente ou carismática" e, segundo Oxford, surgiu em 2023.

O uso do termo quase dobrou no último ano e foi usado em vídeos que mostravam personagens da cultura pop, como Superman, em momentos heroicos ou épicos.

Mas, os anônimos também foram associados ao termo nas redes. O pico foi em julho com o vídeo viral de um menino na Indonésia fazendo uma dança motivacional na proa de um barco de corrida.

Biohack

Também é um verbo positivo. Usado pela primeira vez em 2011, sua frequência também dobrou no último ano.

O termo significa "melhorar ou otimizar o desempenho físico, ou mental, a saúde, a longevidade ou o bem-estar".

Um dos fatores que impulsionou sua popularidade foi o diálogo crescente entre "broligarcas", como Grathwohl define.

Ele cita como exemplo o vazamento da conversa entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, sobre a possibilidade de usar transplante de órgãos para viver até os 150 anos.

Palavras escolhidas por Oxford nos anos anteriores

Confira a lista com as últimas 10 palavras escolhidas por Oxford desde 2015:

2024 — Brain Rot

2023 — Rizz

2022 — Goblin Mode

2021 — Vax (abreviação em inglês da palavra vacina)

2020 — Lockdown, cancelamento e Black Lives Matter

2019 — Emergência climática

2018 — Tóxico

2017 — Youthquake

2016 — Pós-verdade

2015 — Emoji

Em 2020, pela primeira vez a organização selecionou uma série de palavras que foram consideradas relevantes durante o ano atípico marcado pela pandemia da Covid-19, protestos contra violência policial contra população negra nos Estados Unidos e isolamento social.

A escolha da Universidade de Cambridge

Além de Oxford, a Universidade de Cambridge também escolheu sua palavra do ano para 2025 e o termo 'parassocial' foi o vencedor.

Criado por sociólogos americanos em 1956, o substantivo era usado para descrever a relação de telespectadores com personalidades na TV. Em 2025, o pico de uso foi após o anúncio do noivado da cantora Taylor Swift com o jogador da NFL, Travis Kelce.