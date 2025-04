A era do 'brain rot': por que estamos perdendo o foco no scroll infinito

*Por Gláucia Montanha

A expressão “brain rot” (ou “podridão cerebral”, em português) foi eleita a palavra do ano de 2024 pelo Dicionário Oxford. Mesmo em 2025, o termo continua altamente relevante — especialmente à luz dos dados mais recentes do Relatório Global de Visão Geral Digital 2025, publicado por We Are Social em parceria com a Meltwater, que mostram:

O usuário médio passa 6h40 por dia na internet

2h30 diárias são dedicadas às redes sociais

Vídeos curtos dominam o consumo de conteúdo digital

"Brain rot" é um termo que descreve a deterioração cognitiva causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais e pouco estimulantes. Esse fenômeno está associado ao uso compulsivo das redes sociais, especialmente ao hábito do infinite scrolling (rolagem infinita) em feeds digitais.

Quantas vezes nos vemos imersos em navegações sem propósito pelas plataformas sociais, consumindo passivamente vídeos curtos, memes e outros conteúdos de baixa complexidade? Esse padrão de comportamento tem afetado nossa capacidade de concentração, enfraquecido o pensamento crítico e, em casos mais extremos, comprometido a saúde mental como um todo.

Esse comportamento resulta em:

Dificuldade para se concentrar em tarefas longas (como ler um livro ou assistir a um filme)

Memória fraca devido ao excesso de informações superficiais

Ansiedade ou tédio quando não se está consumindo conteúdo rápido

A solução vai além da simples redução do tempo de tela – que, de fato, já dominou nosso cotidiano – e passa pela substituição consciente de hábitos. Eis algumas estratégias eficazes:

Qualidade no consumo digital

Substitua conteúdos vazios por materiais enriquecedores: livros, podcasts informativos, documentários ou séries com narrativas complexas

Diversifique os formatos para estimular diferentes áreas do cérebro

Ócio digital produtivo

Reserve momentos do dia completamente livres de estímulos digitais

Comece com intervalos curtos (5–10 minutos) e aumente progressivamente

Use esse tempo para contemplação, observação do ambiente ou simples descanso mental

Consciência e equilíbrio

O "brain rot" serve como alerta, não como diagnóstico clínico

O segredo está na moderação: nem abstinência digital, nem excesso

Encontre seu ponto ideal entre consumo e produção de conteúdo

Nossa mente precisa tanto de estímulos qualificados quanto de momentos de pausa. Cabe a nós dosar essa equação no mundo hiperconectado em que vivemos.