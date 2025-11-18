O que é 'parassocial', palavra do ano segundo dicionário de Cambridge

O dicionário de Cambridge elegeu "parassocial" como a palavra do ano de 2025.

Usada principalmente em contextos acadêmicos, a palavra foi incluída no dicionário em 2023 depois que seu uso se popularizou em jornais e nas redes sociais.

O adjetivo "parassocial" é definido por Cambridge como algo relacionado a conexão que alguém sente com uma pessoa famosa que não conhece, com um personagem de livro, filme, série de TV ou com uma inteligência artificial.

O conceito foi criado em 1956 pelos sociólogos Donald Horton e Richard Wohl, que observaram como telespectadores desenvolviam “relações” com apresentadores e atores que apareciam diariamente em suas telas, em vínculos semelhantes aos que mantinham com familiares e amigos reais.

Décadas depois, o termo ganhou novo alcance com a ascensão das redes sociais, que intensificaram a sensação de intimidade com celebridades e influenciadores, e agora vive outra transformação com a popularização de chatbots de inteligência artificial, que passaram a ser tratados como confidentes, amigos e até parceiros românticos por parte dos usuários.

A linguagem dos fãs

A cultura pop teve papel decisivo na escolha de “parassocial” como palavra do ano. O anúncio de noivado de Taylor Swift e Travis Kelce gerou um novo pico de buscas pelo termo, enquanto fãs comentavam o quanto suas próprias reações extrapolavam a admiração habitual.

A BBC cita o álbum "West End Girl", da cantora britânica Lily Allen, como um exemplo desse tipo de relação. Lançado no último dia 24 de outubro, o disco foi amplamente discutido nas redes sociais por revelar detalhes do fim de seu relacionamento com o ator David Harbour, de Stranger Things, reforçando o interesse do público na vida pessoal da artista.

Mas não foi só a música que impulsionou o conceito. Debates sobre influenciadores e a proximidade construída com seus seguidores ganharam espaço nas redes, alimentando discussões sobre limites, ética e a exploração comercial desse tipo de vínculo, segundo o dicionário.

A publicação também destaca que reportagens recentes sobre os potenciais efeitos do uso de chatbots de inteligência artificial na saúde mental de crianças provocaram um salto nas buscas pelo verbete — levando o Cambridge, em setembro, a atualizar a definição para incluir relações com inteligências artificiais.

Segundo Colin McIntosh, editor do dicionário de Cambridge, "parassocial" se destacou em 2025 por vários motivos. "O interesse público pelo termo aumentou consideravelmente este ano, como podemos constatar pelos nossos dados: o número de buscas por ele no dicionário de Cambridge, bem como no Google, apresentou picos em diversas ocasiões”, disse, em nota.

Para ele, o termo deixou de ser um jargão acadêmico para entrar no vocabulário cotidiano, capturando o espírito de um ano marcado por uma curiosidade crescente sobre as vidas de figuras públicas.