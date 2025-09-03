Tecnologia

Em conversa vazada, Xi Jinping fala a Putin e Kim Jong-un sobre viver até 150 anos

Diálogo flagrado antes de parada militar em Pequim mistura ciência, poder e ausência de sucessores entre líderes autoritários

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13h52.

 

Poucos minutos antes de assistirem lado a lado à imponente parada militar na Praça Tiananmen, em Pequim, Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un foram surpreendidos por um “microfone aberto” que captou uma conversa insólita: a possibilidade de que, neste século, humanos vivam até 150 anos.

A cena aconteceu na quarta-feira, 3, logo após a foto oficial de 26 líderes internacionais reunidos para marcar os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. O evento, interpretado no Ocidente como um ato de afirmação militar chinesa e de exibição de alianças autoritárias, acabou revelando um diálogo inesperado entre seus protagonistas.

No trecho audível, Xi, de 72 anos, comenta em mandarim que “hoje, pessoas na casa dos 70 ainda são jovens”. Um intérprete russo reforça: “No passado, raramente se passava dos 70; hoje, nessa idade, ainda é uma criança”.

 

Momentos depois, ao subirem a rampa em direção ao Portão de Tiananmen, um tradutor — presumivelmente a serviço de Putin — acrescenta: “Com o avanço da biotecnologia, em alguns anos órgãos poderão ser constantemente transplantados, permitindo que as pessoas vivam cada vez mais jovens, talvez até se tornem imortais.”

Xi, então, completa: “A previsão é que neste século os humanos possam viver até 150 anos.” Putin confirmou a jornalistas, mais tarde, que essa era de fato a tônica da conversa: “Meios modernos de cura e substituição de órgãos permitem acreditar que a expectativa de vida ativa será muito maior.”

Poder sem sucessores

O tom quase futurista do diálogo chama atenção porque, tanto Xi quanto Putin, ambos de 72 anos, evitam nomear sucessores e concentram cada vez mais poder pessoal.

Xi, reeleito em 2023 para um novo mandato de cinco anos, governa desde 2012 e, após o fim dos limites de reeleição aprovados em 2018, pode permanecer no cargo indefinidamente — algo inédito até mesmo em comparação com Mao Tsé-tung. Putin, por sua vez, já completou duas décadas no comando russo e, com reformas constitucionais de 2020, poderá permanecer até 2036.

Já Kim Jong-un, de 41 anos, é o mais jovem do trio, mas também acenou para a questão da sucessão ao surgir em Pequim acompanhado por sua filha, Kim Ju Ae. A jovem foi vista caminhando atrás do líder, reacendendo debates sobre a continuidade da dinastia que governa a Coreia do Norte desde 1948.

