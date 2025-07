Amigão, olha para cima: 'Superman' abre fim de semana com US$ 217 milhões em bilheteria

Se no ano passado "Coringa: Folia à Dois" abria a temporada em cartaz com US$ 58,3 milhões — e começava a dar indícios de que se juntaria à lista de baixas bilheterias da DC Studios —, em 2025, o mais novo filme da marca mal chegou aos cinemas e já figura no top3 das maiores aberturas do ano.

"Superman", de James Gunn, arrecadou US$ 217 milhões globais no primeiro fim de semana. Só nos Estados Unidos, foram US$ 122 milhões, a terceira maior abertura de bilheteria do ano, atrás de "Minecraft" (US$ 162 milhões) e "Lilo & Stitch" (US$ 146 milhões). Do total arrecadando, US$ 30,4 milhões foram somente para sessões IMAX, cerca de 15,6% da bilheteria global.

Quando o assunto é super-herói, até o momento, o longa ocupa a primeira posição. Superou com folga a estreia de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", de US$ 88 milhões, e a de "Thunderbolts*", de US$ 74 milhões, ambos da Marvel Studios.

Homem, avião ou super bilheteria?

Fora do país norte-americano, a arrecadação foi um pouco abaixo do esperado. Não é incomum para uma produção cujo protagonista, ao menos nas versões anteriores, tinha como lema "verdade, justiça e o jeito americano de ser".

Mas o longa, que chegou aos cinemas brasileiros em 10 de julho, já foi abraçado pelo público e pela crítica, inclusive fora dos EUA. Com 82% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota A- no CinemaScore, a nova versão do herói com cueca por cima da calça tem se tornado uma resposta clara à leva de fracassos anteriores da DC, como "The Flash", "Shazam: Fúria dos Deuses" e "Besouro Azul": o fã ainda não desistiu.

Diferente das versões mais recentes de Zack Snyder, o filme de Gunn apresenta um Superman (David Corenswert) mais otimista, esperançoso e colorido, que tenta provar a boa índole à humanidade diante dos planos de Lex Luthor (Nicholas Hoult) para colocá-lo contra a opinião pública. Ao lado de Lois Lane (Rachel Brosnahan) e de Krypto, o Supercão, ele embarca numa jornada de redenção e força moral, bem mais próxima de Clark Kent que de Kal-El.

O filme marca o início da reestruturação da DC, que começou oficialmente em 2022, com a chegada de James Gunn e Peter Safran ao comando criativo. O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou na época que o objetivo era claro: unificar o universo dos heróis sob uma visão única. “Superman” é o primeiro teste da proposta — e já prepara o terreno para o futuro, com produções como “Supergirl” e “Clayface” previstas para 2026.

O bom desempenho de "Superman" anima. Mas até o final do ano, se o herói não manter o voo, pode perder o lugar no ranking para concorrentes. Ainda em julho estreia "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", o maior lançamento do ano da marca concorrente.

O alívio da bilheteria dourada nas contas da Warner

“Superman” lidera um verão norte-americano recheado de grandes estreias para a Warner, que precisa mais do que nunca de bons resultados no cinema para reverter parte da dívida bruta de US$ 38 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Recentemente, a empresa anunciou a "desfusão" com a Discovery como forma de tornar os negócios mais ágeis e recuperar o valor perdido no mercado financeiro.

Até o momento, a bilheteria tem sido a aliada mais promissora."Minecraft: O Filme" se tornou a terceira maior bilheteria do ano (US$ 955 milhões), e "F1: O Filme", ainda em cartaz, ocupa a oitava posição (US$ 393 milhões). O surpreendente "Pecadores", história original, aparece ainda no top 10, com US$ 365,8 milhões. Somadas todas as bilheterias do estúdio em 2025, a arrecadação já passa dos US$ 2 bilhões.

A temporada de filmes de 2024 promete encerrar com saldo positivo. Segundo a Comscore, as receitas do cinema nos Estados Unidos estão 15% acima de 2023, embora ainda 24% abaixo dos níveis pré-pandemia , em 2019.