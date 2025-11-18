Palavra do ano tem a ver com Taylor Swift, segundo Cambridge

A palavra do ano de 2025, segundo o dicionário britânico Cambridge, tem tudo a ver com a cantora americana Taylor Swift. O termo parassocial descreve a conexão emocional que pessoas desenvolvem com figuras públicas ou inteligências artificiais, mesmo sem qualquer contato real com elas.

O conceito foi criado em 1956 por dois sociólogos para explicar o vínculo de espectadores com personalidades da TV. Desde então, ganhou novo alcance com a ascensão das redes sociais e da inteligência artificial.

Entre os exemplos citados pelo Cambridge, está o envolvimento público com o noivado de Swift e o jogador Travis Kelce, anunciado em agosto deste ano. Milhares de fãs reagiram como se fizessem parte da relação.

Outro caso citado é o da cantora Lily Allen. Neste ano, a cantora lançou um novo álbum que levou o público a especular sobre sua vida amorosa com o ex-marido, David Harbour, ator conhecido por seu papel em Stranger Things. A popularidade do termo cresceu também com a expansão de vínculos emocionais com IAs como o ChatGPT.

O Cambridge afirma que “parassocial” representa o “espírito do tempo” de 2025. O lexicógrafo Colin McIntosh destacou que a linguagem em torno do tema se tornou mainstream. Já Simone Schnall, professora de Psicologia Social em Cambridge, apontou que as relações parassociais transformaram o modo como pessoas se conectam com celebridades e criadores digitais.

Palavras emergentes em 2025

Além de parasocial, o dicionário britânico destacou: