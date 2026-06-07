Maria Antonieta usou aparelho nos dentes? História sugere que sim

A imagem de Maria Antonieta usando aparelho nos dentes pode parecer algo saído de uma adaptação moderna da história francesa. No entanto, relatos históricos indicam que a última rainha da França provavelmente passou por um tratamento ortodôntico rudimentar décadas antes da Revolução Francesa e mais de dois séculos antes dos aparelhos modernos se tornarem comuns.

A informação ganhou destaque em uma análise publicada pela revista científica Popular Science, que reuniu evidências históricas sobre os primeiros métodos de correção dentária utilizados na França do século XVIII.

Uma transformação para agradar à corte francesa

Nascida como Maria Antônia da Áustria, a jovem arquiduquesa foi preparada desde cedo para seu casamento com o futuro rei Luís XVI. Segundo registros históricos, sua aparência passou por uma grande transformação antes da mudança para a França.

Entre as preocupações da corte estavam seus dentes desalinhados. A historiadora Catherine Curzon relata que os dentes da adolescente eram considerados inadequados para os padrões estéticos dos Bourbons. Por isso, um dentista chamado Pierre Laveran teria sido encarregado de corrigir o problema.

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O "aparelho" do século XVIII

O tratamento utilizava um dispositivo conhecido como bandeau ou bandolet, criado pelo dentista francês Pierre Fauchard, considerado um dos pioneiros da odontologia moderna. O equipamento consistia em uma peça metálica em formato de ferradura posicionada junto aos dentes. Fios de seda ou metal eram amarrados individualmente para aplicar pressão contínua e alterar gradualmente o alinhamento dentário. O princípio básico é semelhante ao dos aparelhos atuais, embora a tecnologia fosse muito mais rudimentar e desconfortável.

A jornalista científica Rachel Feltman explica que "seria mais surpreendente se ela não tivesse usado aparelho", considerando que a França já era referência em odontologia na época. Segundo ela, os tratamentos buscavam exatamente o mesmo objetivo dos aparelhos modernos: mover os dentes lentamente até uma posição mais alinhada.

Se a ideia de usar aparelho já não agrada muita gente, o tratamento disponível no século XVIII era ainda mais desafiador. Historiadores apontam que o bandeau precisava ser ajustado repetidamente ao longo de meses para produzir resultados. Todo o processo era realizado sem anestesia e com instrumentos bastante limitados quando comparados aos recursos odontológicos atuais.

Relatos históricos sugerem que Maria Antonieta suportou sucessivos apertos do dispositivo até que seu sorriso fosse considerado adequado para os padrões da corte francesa.

A origem da odontologia moderna

O caso também ajuda a contar a história da própria odontologia. Pierre Fauchard publicou, em 1728, a obra "Le Chirurgien Dentiste", considerada um marco fundador da odontologia moderna. Seus métodos influenciaram tratamentos dentários por gerações e abriram caminho para o desenvolvimento da ortodontia como a conhecemos hoje.

Embora não exista um documento definitivo comprovando cada etapa do tratamento de Maria Antonieta, especialistas consideram os registros históricos consistentes o suficiente para tornar a hipótese altamente plausível.

A história revela que a preocupação com dentes alinhados está longe de ser uma invenção contemporânea. Muito antes dos consultórios modernos, scanners digitais e alinhadores transparentes, o sorriso já era tratado como símbolo de status, beleza e poder.