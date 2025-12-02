O que é 'rage bait', palavra do ano segundo Oxford

Rage bait é o termo usado para descrever conteúdos feitos para provocar raiva e gerar engajamento nas redes sociais. Em tradução livre, significa "isca da raiva". A estratégia se baseia em publicações deliberadamente ofensivas, divisivas ou frustrantes que incentivam reações intensas — e, consequentemente, mais cliques, comentários e compartilhamentos.

O uso da expressão cresceu mais de três vezes em 2025, segundo levantamento da Oxford Languages. Ela foi escolhida como a Palavra do Ano pelo dicionário, por refletir um momento de maior atenção pública aos mecanismos de manipulação emocional e ao impacto da tecnologia sobre o comportamento coletivo.

A expressão é formada pela junção de dois termos do inglês já consagrados: rage ("raiva violenta") e bait ("isca"). Apesar de lembrar o termo clickbait — usado para títulos enganosos que atraem cliques — o rage bait tem como foco central o conflito, a indignação e a polarização.

De tática isolada a ciclo de exaustão digital

A origem do termo remonta a 2002, em fóruns do Usenet, usado inicialmente para descrever reações exageradas no trânsito. Com o tempo, virou gíria online associada a tweets virais e postagens provocativas que servem a redes de influência, desinformação ou puro marketing de atenção.

Hoje, a prática se consolidou como um método comum de exploração emocional em redes sociais. O fenômeno é agravado por algoritmos que priorizam conteúdos com alto engajamento — ou seja, aqueles que causam mais reações. Isso levou ao surgimento do chamado rage farming: a produção contínua de conteúdos projetados para gerar raiva, muitas vezes por meio de fake news ou teorias conspiratórias.

Segundo Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages, o crescimento da expressão mostra como o ambiente digital passou de chamar atenção por curiosidade para manipular emoções. “Antes, a internet queria nossos cliques. Agora, ela quer nossa raiva”, afirmou.

A escolha de “rage bait” como Palavra do Ano sucede “brain rot” (“mente podre”), eleita em 2024, que refletia o esgotamento causado pelo excesso de estímulos digitais. As duas palavras, segundo os organizadores, formam um ciclo: a raiva engaja, o algoritmo amplifica e o cansaço mental se instala.