American Eagle tem alta de 8,5% nas ações após parceria com Travis Kelce, noivo de Taylor Swift

As ações da American Eagle subiram 8,5% nesta quarta-feira, 27, após a empresa de roupas anunciar uma parceria com o jogador de futebol americano Travis Kelce - isso um dia depois de o atleta e a cantora Taylor Swift divulgarem o noivado. As informações foram divulgadas pela CNBC.

A linha de roupas esportivas de Kelce, Tru Kolors, lançou uma collab com a American Eagle, combinando a famosa marca de jeans com o estilo de Kelce, que inclui camisetas vintage e jaquetas universitárias "reimaginadas".

A American Eagle lança AE x Tru Kolors de Travis Kelce. Parceira provoca alta nas ações da companhia - Imagem: Divulgação. (American Eagle/Divulgação)

De acordo com Kelce, a parceria levou mais de um ano para ser desenvolvida, mas o anúncio foi feito no dia seguinte à repercussão mundial de seu pedido de casamento.

"Foi uma oportunidade incrível de unir forças com uma marca tão estabelecida, onde ambos estavam realmente animados em colaborar em cada aspecto do processo de design e criação que resultou na coleção 'AE x TK'", disse Kelce, que atuou como diretor criativo da coleção.

As novas peças estarão disponíveis em duas datas: nesta quarta-feira e 24 de setembro.

Noivado de Kelce e Taylor impactaram outras empresas

A American Eagle não foi a única empresa que teve um aumento nas ações após o anúncio do noivado de Kelce. As ações da Signet Jewelers, a maior varejista mundial de joias, também subiram temporariamente, com os fãs focando no anel de noivado "cushion cut" de Taylor Swift.

Outras marcas aproveitaram o momento para promover seus produtos, como Domino's, Grubhub e Solidcore.

A colaboração de Kelce com a American Eagle surge após a marca de jeans ter anunciado uma parceria com a atriz Sydney Sweeney em julho. A campanha gerou grande repercussão online, mas foi criticada por alguns como pouco criativa, especialmente devido ao trocadilho entre "jeans" e "genes".

Após o lançamento das promoções de Sweeney, as ações da empresa dispararam, sendo até elogiadas por Donald Trump, que classificou a campanha como "a propaganda mais quente do momento". Desde julho, as ações da American Eagle subiram cerca de 20%.