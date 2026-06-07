Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas últimas pesquisas para presidente

As pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana pelos institutos Real Time Big Data e Vox Brasil apontaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança nas simulações de primeiro turno para a eleição presidencial.

Nos dois levantamentos, Lula aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL)), principal nome testado do campo bolsonarista.

As duas pesquisas foram realizadas após a viagem de Flávio aos Estados Unidos para o encontro com o presidente americano Donald Trump. Os levantamentos não captaram totalmente o impacto da ameaça de um novo tarifaço nas intenções de voto.

Na pesquisa da Real Time Big Data, o petista lidera os cenários de primeiro turno com 38% das intenções de voto. O senador do PL aparece com 31%. Os demais nomes não passam de 7% cada.

O levantamento da Vox Brasil mostra Lula com 42,1% das intenções de voto contra 33,6% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 8,5 pontos percentuais.

Os cenários de segundo turno seguem a mesma tendência.

Tanto na pesquisa da Real Time Big Data quanto na da Vox Brasil, Lula venceria Flávio Bolsonaro em um eventual confronto direto pela Presidência.

O estudo do Real Time tem Lula com 45% das intenções de voto contra 40% de Flávio Bolsonaro.

No instituto Vox, o presidente aparece com 47,8% das intenções de voto, contra 41,3% de Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 6,5 pontos percentuais.

Ao mesmo tempo, os levantamentos mostram uma disputa mais equilibrada quando outros representantes da direita entram em cena.

Na duas pesquisas, Lula aparece em situação de empate técnico em cenários de segundo turno contra os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

A seguir, confira os principais números das pesquisas divulgadas nesta semana e como cada instituto desenha o cenário da corrida presidencial de 2026.

Real Time Big Data

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o território nacional nos dias 29 e 30 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-05864/2026.

Primeiro turno

Segundo turno

Lula (PT) x Flávio Bolsonaro (PL)

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe / Não respondeu: 7%

Lula (PT) x Ronaldo Caiado (PSD)

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 43%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula (PT) x Romeu Zema (Novo)

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (Novo): 40%

Nulo/Branco: 11%

Não sabe / Não respondeu: 6%

Lula (PT) x Renan Santos (Missão)

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 30%

Nulo/Branco: 12%

Não sabe / Não respondeu: 12%

Lula (PT) x Aécio Neves (PSDB)

Lula (PT): 47%

Aécio Neves (PSDB): 23%

Nulo/Branco: 16%

Não sabe / Não respondeu: 14%

Vox Brasil

O Instituto Vox Brasil ouviu 2.100 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 1 e 3 de junho. A pesquisa tem margem de erro de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 08016/2026.

Primeiro turno

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Segundo turno