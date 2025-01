BBB: veja a lista completa de participantes expulsos em edições passadas

Desde sua estreia, o Big Brother Brasil acumulou uma série de expulsões marcantes, muitas vezes envolvendo acusações graves e gerando debates intensosentre os telespectadores. Ao longo das edições, nove participantes foram desclassificados por motivos que variam desde comportamento agressivo até acusações criminais.

Relembre os casos mais emblemáticos:

: uma das participantes mais carismáticas e polêmicas do programa, foi desclassificada após dar um tapa em Renan durante uma discussão em uma festa. Marcos Harter (BBB 17): envolvido em um relacionamento conturbado com Emily Araújo, foi eliminado por comportamento agressivo, deixando marcas no braço da parceira durante uma briga.

Polêmicas recentes e o grupo Camarote

As edições mais recentes trouxeram à tona um padrão: as últimas quatro expulsões envolveram integrantes do grupo Camarote, formado por celebridades convidadas: