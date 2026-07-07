O melhor filme da carreira do Nolan? Críticos exaltam 'A Odisseia'

A expectativa em torno de "A Odisseia" acaba de ganhar ainda mais força. As primeiras reações ao novo filme de Christopher Nolan foram divulgadas após a estreia mundial em Londres, na última segunda-feira, 6, e desenham um cenário de entusiasmo entre críticos e jornalistas, que classificam a produção como um dos trabalhos mais ambiciosos da carreira do cineasta.

Escala épica conquista os primeiros espectadores

Baseado no poema de Homero, o longa acompanha a jornada de Odisseu em seu retorno para Ítaca após a Guerra de Troia. O projeto reúne um elenco estrelado, liderado por Matt Damon, ao lado de Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o e Charlize Theron.

As primeiras impressões da crítica destacam o alcance visual da produção, as sequências de batalha e a fotografia em grande formato. Diversos críticos afirmaram que Nolan entrega uma experiência cinematográfica pensada para as telas de cinema, com imagens grandiosas e narrativa emocional.

“Um verdadeiro banquete cinematográfico. Uma versão grandiosa e envolvente da epopeia de Homero, com a marca inconfundível de Christopher Nolan. É sinceramente difícil imaginar qualquer outro cineasta no planeta capaz de levar essa obra original para as telas com tamanha escala, abrangência e emoção”, escreveu Peri Nemiroff, do Collider.

Andrew J. Salazar, editor-chefe do Discussing Film, descreveu "A Odisseia" como uma "conquista impressionante". Já David Ehrlich, do IndieWire, destacou que o terceiro ato eleva o filme e entrega uma conclusão marcante, mesmo apontando alguns momentos menos consistentes ao longo da narrativa.

Christopher Nolan’s adaptation of THE ODYSSEY is as epic as movies get with some of the most breathtaking set pieces he’s ever attempted. A colossal achievement of scale, even by Nolan’s standards, its commitment to capturing as much as possible in-camera using new IMAX cameras… pic.twitter.com/UOOHd6lkbT — Matt Neglia (@NextBestPicture) July 6, 2026

Atores também foram elogiados pela crítica

Entre os elogios mais recorrentes está a atuação de Matt Damon como Odisseu. Muitos dos primeiros comentários apontam o papel como um dos melhores de sua carreira, destacando a intensidade emocional do protagonista durante a longa jornada retratada no filme.

“À frente de um elenco estelar, Matt Damon entrega tudo como Odisseu em uma atuação poderosa, a melhor de sua carreira. Robert Pattinson está excepcional como Antínoo e o Eumeu de John Leguizamo é sublime.”

Clayton Davis, especialista em premiações da Variety, analisou: "Matt Damon lidera com garra, enquanto Tom Holland traz sensibilidade e emoção... É mais um sucesso de Nolan, um filme que seus fãs mais fiéis irão apreciar por décadas." Já Jazz Tangcay, da Variety, elogiou o filme como uma "conquista impressionante" e uma "épica triunfante e espetacular".

Erik Davis, do Fandango, elogiou Robert Pattinson: “Ele foi tão ardiloso, manipulador e infinitamente divertido de assistir. Pattinson se entrega completamente à vilania do personagem, resultando em uma das minhas performances favoritas dele.” O crítico também chamou o filme de “um triunfo absoluto e uma conquista cinematográfica suprema de um dos grandes cineastas de nosso tempo.”

Obra já entrou para a história do cinema

"A Odisseia" entra para a história como o primeiro longa-metragem de ficção filmado inteiramente com câmeras IMAX. Em entrevista à revista Empire, Christopher Nolan revelou que a produção consumiu mais de 600 mil metros de película ao longo de 91 dias de filmagens realizados no ano passado.

Ao explicar a escolha de adaptar a epopeia de Homero, o diretor afirmou que buscava explorar um espaço ainda pouco explorado pelo cinema. "Como cineasta, você procura lacunas na cultura cinematográfica, coisas que nunca foram feitas antes", disse à Empire. "Percebi que toda aquela tradição dos grandes filmes mitológicos com a qual cresci, como as produções de Ray Harryhausen, ainda não havia recebido o peso e a credibilidade que uma superprodução de Hollywood filmada em IMAX poderia oferecer."

Distribuído pela Universal Pictures e com orçamento estimado em US$ 250 milhões, "A Odisseia" estreia nos cinemas em 17 de julho e chega embalado pelo entusiasmo das primeiras reações da crítica especializada.