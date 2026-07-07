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O melhor filme da carreira do Nolan? Críticos exaltam 'A Odisseia'

Primeira exibição para imprensa e convidados gera elogios ao elenco, à direção de Christopher Nolan e ao espetáculo visual

'A Odisseia': adaptação do clássico de Homero impressiona pela escala, pelas atuações e pela experiência em IMAX, segundo as primeiras críticas (Divulgação / Universal Studios)

'A Odisseia': adaptação do clássico de Homero impressiona pela escala, pelas atuações e pela experiência em IMAX, segundo as primeiras críticas (Divulgação / Universal Studios)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de julho de 2026 às 14h21.

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A expectativa em torno de "A Odisseia" acaba de ganhar ainda mais força. As primeiras reações ao novo filme de Christopher Nolan foram divulgadas após a estreia mundial em Londres, na última segunda-feira, 6, e desenham um cenário de entusiasmo entre críticos e jornalistas, que classificam a produção como um dos trabalhos mais ambiciosos da carreira do cineasta.

Escala épica conquista os primeiros espectadores

Baseado no poema de Homero, o longa acompanha a jornada de Odisseu em seu retorno para Ítaca após a Guerra de Troia. O projeto reúne um elenco estrelado, liderado por Matt Damon, ao lado de Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o e Charlize Theron.

As primeiras impressões da crítica destacam o alcance visual da produção, as sequências de batalha e a fotografia em grande formato. Diversos críticos afirmaram que Nolan entrega uma experiência cinematográfica pensada para as telas de cinema, com imagens grandiosas e narrativa emocional.

“Um verdadeiro banquete cinematográfico. Uma versão grandiosa e envolvente da epopeia de Homero, com a marca inconfundível de Christopher Nolan. É sinceramente difícil imaginar qualquer outro cineasta no planeta capaz de levar essa obra original para as telas com tamanha escala, abrangência e emoção”, escreveu Peri Nemiroff, do Collider.

Andrew J. Salazar, editor-chefe do Discussing Film, descreveu "A Odisseia" como uma "conquista impressionante". Já David Ehrlich, do IndieWire, destacou que o terceiro ato eleva o filme e entrega uma conclusão marcante, mesmo apontando alguns momentos menos consistentes ao longo da narrativa.

Atores também foram elogiados pela crítica

Entre os elogios mais recorrentes está a atuação de Matt Damon como Odisseu. Muitos dos primeiros comentários apontam o papel como um dos melhores de sua carreira, destacando a intensidade emocional do protagonista durante a longa jornada retratada no filme.

“À frente de um elenco estelar, Matt Damon entrega tudo como Odisseu em uma atuação poderosa, a melhor de sua carreira. Robert Pattinson está excepcional como Antínoo e o Eumeu de John Leguizamo é sublime.”

Clayton Davis, especialista em premiações da Variety, analisou: "Matt Damon lidera com garra, enquanto Tom Holland traz sensibilidade e emoção... É mais um sucesso de Nolan, um filme que seus fãs mais fiéis irão apreciar por décadas." Já Jazz Tangcay, da Variety, elogiou o filme como uma "conquista impressionante" e uma "épica triunfante e espetacular".

Erik Davis, do Fandango, elogiou Robert Pattinson: “Ele foi tão ardiloso, manipulador e infinitamente divertido de assistir. Pattinson se entrega completamente à vilania do personagem, resultando em uma das minhas performances favoritas dele.” O crítico também chamou o filme de “um triunfo absoluto e uma conquista cinematográfica suprema de um dos grandes cineastas de nosso tempo.”

Obra já entrou para a história do cinema

"A Odisseia" entra para a história como o primeiro longa-metragem de ficção filmado inteiramente com câmeras IMAX. Em entrevista à revista Empire, Christopher Nolan revelou que a produção consumiu mais de 600 mil metros de película ao longo de 91 dias de filmagens realizados no ano passado.

Ao explicar a escolha de adaptar a epopeia de Homero, o diretor afirmou que buscava explorar um espaço ainda pouco explorado pelo cinema. "Como cineasta, você procura lacunas na cultura cinematográfica, coisas que nunca foram feitas antes", disse à Empire. "Percebi que toda aquela tradição dos grandes filmes mitológicos com a qual cresci, como as produções de Ray Harryhausen, ainda não havia recebido o peso e a credibilidade que uma superprodução de Hollywood filmada em IMAX poderia oferecer."

Distribuído pela Universal Pictures e com orçamento estimado em US$ 250 milhões, "A Odisseia" estreia nos cinemas em 17 de julho e chega embalado pelo entusiasmo das primeiras reações da crítica especializada.

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