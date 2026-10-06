Quem são os campeões do MasterChef Profissionais? Veja a lista completa

A sexta temporada de "MasterChef Profissionais" estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30. Desde a estreia da edição voltada para profissionais, em 2016, cinco chefs já conquistaram o troféu da competição.

O programa teve três edições consecutivas entre 2016 e 2018 e voltou ao ar em 2022, chegando à quinta temporada no ano seguinte.

A primeira vencedora foi Dayse Paparoto. Depois dela, Pablo Oazen, Rafael Gomes, Diego Sacilotto e Bárbara Frazão também levaram o título. Confira a trajetória dos campeões:

Dayse Paparoto - 2016

Reprodução/Redes Sociais

A vitória de Dayse aconteceu na primeira temporada, em 2016. Desde então, a chef passou a investir em diferentes frentes na gastronomia. Ela abriu o Paparoto Cucina, seu primeiro restaurante, especializado em culinária italiana e localizado em São Paulo e Porto Alegre.

Dayse também criou o curso online “Receitas Secretas da Dayse” e produz conteúdo sobre culinária nas redes sociais. Ela ainda voltou ao MasterChef Profissionais, dessa vez como jurada, na quarta temporada.

Pablo Oazen - 2017

Divulgação/Band

O título da segunda temporada ficou com Pablo Oazen, em 2017. O chef mineiro tem 20 anos de carreira e já trabalhou com Erick Jacquin.

Em São Paulo, ele está à frente do Benza Restaurante, em Pinheiros. A proposta da casa é baseada na chamada “cozinha com herança”, que resgata referências das raízes do chef.

Entre os pratos associados à trajetória de Pablo no programa está o sorvete de goiaba recheado de goiabada e gergelim com creme de amêndoa.

Rafael Gomes - 2018

Instagram/Reprodução

Rafael Gomes conquistou a terceira edição, em 2018. Antes de participar do programa, o chef havia passado 16 anos morando fora do Brasil e entrou na competição com a intenção de apresentar seu trabalho ao público brasileiro.

Atualmente, sua atuação está dividida entre Brasil e França. No Rio de Janeiro, ele comanda duas unidades do Itacoa, a rede de fast food Porquinho e o restaurante Tiara, especializado em gastronomia mediterrânea.

Diego Sacilotto

Diego Sacilotto, vencedor do MasterChef Profissional 2022 (Instagram/Reprodução)

Na quarta temporada, exibida em 2022, o troféu foi para Diego Sacilotto. O chef administra, junto com a família, o Grupo Mozzafiato, formado por cinco restaurantes na Zona Norte de São Paulo: Pizza & Pizzas, Meime, Sargento Garcia, Seu Manuel e La Crosta Forneria.

Bárbara Frazão

Instagram/Reprodução

A quinta temporada teve Bárbara Frazão como vencedora. A chef de Brasília disputou a final contra Franklin e conquistou o título em 2023 com o menu “Afeto”, mesmo nome de seu restaurante no Distrito Federal. Depois da competição, Bárbara retomou o comando do restaurante e continuou dando aulas e participando de palestras. Antes disso, ela também havia trabalhado com Helena Rizzo.

Quem são os jurados?

Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo continuam no comando do "MasterChef Profissionais". O trio será responsável por avaliar os pratos e acompanhar a evolução dos 18 competidores ao longo da temporada.

A temporada terá 16 episódios e também contará com convidados da gastronomia nacional e internacional em algumas provas. Entre os nomes confirmados estão o argentino Facundo Kelemen e o português Olivier da Costa, além dos chefs brasileiros Luiz Filipe Souza e Bianca Mirabili.

Onde assistir a 'Masterchef Profissionais'?

A sexta temporada será exibida ao vivo pela Band. Os episódios também serão disponibilizados pelo canal oficial do "MasterChef Brasil" no YouTube e pela HBO Max.