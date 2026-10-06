Onde assistir ao MasterChef Profissionais ao vivo e de graça hoje?

A nova temporada do MasterChef Profissionais estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30. O reality show poderá ser acompanhado ao vivo e de graça na Band, no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

A competição volta após três anos fora do ar e reúne 18 cozinheiros, divididos igualmente entre ex-participantes da franquia e estreantes. O vencedor receberá R$ 300 mil, além do troféu e de outros prêmios.

Onde assistir ao MasterChef Profissionais ao vivo na TV?

O episódio de estreia será transmitido pela Band, na TV aberta, a partir das 22h30 desta terça-feira, 6.

Como assistir ao MasterChef Profissionais online e de graça?

Quem preferir acompanhar pela internet poderá assistir à transmissão simultânea e gratuita pelo portal Band.com.br ou pelo aplicativo Bandplay.

As duas opções exibirão a estreia no mesmo horário da transmissão na televisão.

Quando o MasterChef Profissionais chega à HBO Max?

Na HBO Max e no canal Discovery Home & Health, a exibição começa na sexta-feira, 9. Nessas plataformas, os episódios serão exibidos semanalmente, às sextas-feiras, às 20h30.

O que acontece no episódio de estreia?

A temporada começa com uma prova de serviço. Os participantes terão de reproduzir dois menus elaborados pelo júri e servir 100 convidados.

Os cozinheiros com o pior desempenho enfrentarão um desafio de confeitaria: montar uma torre de éclairs e religieuse. O autor do pior trabalho será o primeiro eliminado da disputa.

Quem disputa a nova temporada?

O grupo de veteranos reúne Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Willian Peters.

Os estreantes são Daniela Rosa, Gabriela Carregosa, Mariana Marzola, Ieda de Matos, Miguel Fernandez, João Vieira, Kenzo Shintome, Vinicius Cavalcante e Pascal Valero.