Protestos contra custo de vida continuam na França no sexto sábado consecutivo (Sylvain THOMAS/AFP)
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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 14h23.
A França enfrenta protestos semanais contra o custo de vida e a gestão do governo, com participação menor neste sábado. Manifestantes, incluindo os Coletes Amarelos, concentraram-se em Paris e outras cidades, enquanto autoridades reforçam segurança. O movimento ganhou eco em outros países europeus preocupados com moradia e inflação.
A França teve neste sábado, 21, o sexto sábado consecutivo de protestos contra o custo de vida e a forma como o governo lida com as semanas de agitação social, a pouco mais de um ano da eleição presidencial.
O Ministério do Interior contabilizou cerca de 2.200 manifestantes em todo o país às 14h (horário local), em 44 atos. É um número menor que o dos sábados anteriores.
Segundo o ministério, o clima era "geralmente calmo, sem incidentes notáveis". Foram registradas sete prisões.
Na capital, a polícia autorizou uma marcha organizada por sindicatos e grupos de jovens, da Praça da República à Praça da Nação, com início às 14h e passagem pelos 3º, 10º, 11º e 12º arrondissements.
Os Coletes Amarelos tiveram o trajeto até a Praça da Concórdia negado e afirmaram que seguirão o mesmo percurso dos outros sábados.
Antes da manifestação, uma fonte policial disse à BFM TV que a expectativa era de 15 mil a 30 mil pessoas em Paris.
Cerca de 70 mil policiais foram mobilizados em todo o país, e a prefeitura de polícia reforçou a segurança no transporte público da região de Paris para evitar distúrbios.
Entidades francesas de defesa dos inquilinos aderiram aos atos. Segundo a France 24, o apelo assinado por essas organizações teve eco em sete países europeus.
Em Espanha, Portugal, Grécia e Alemanha, os protestos se concentram na alta do custo de vida, com o acesso à moradia no topo das preocupações.
Na sexta-feira, 20, manifestações lideradas por jovens e trabalhadores ocorreram em mais de 20 países europeus.
Dezenas de milhares de pessoas protestaram contra o encarecimento da vida, a piora das condições de ensino, a crise climática e o impacto dos conflitos globais. Os atos afetaram aulas, transporte e serviços públicos em várias cidades, e houve alguns confrontos com a polícia.
O partido de extrema esquerda França Insubmissa (La France Insoumise) convocou os manifestantes a manterem a pressão.
"Sem resposta do governo, a luta continua", escreveu a legenda nas redes sociais, pedindo que as pessoas saiam às ruas "junto com os jovens e os sindicatos".
No sábado anterior, o Ministério do Interior estimou 146 mil manifestantes no país, 24 mil deles em Paris. A central sindical CGT falou em 500 mil, sendo 175 mil na capital.
Na ocasião, cerca de 70 mil policiais e gendarmes foram mobilizados para acompanhar de 50 a 60 marchas.
Glossário
O que é arrondissements?
Termo francês para os distritos administrativos de Paris, cada um com suas próprias características e governança local.
O que significa Coletes Amarelos?
Movimento social francês iniciado em 2018, inicialmente contra aumentos de impostos sobre combustíveis, que evoluiu para protestos contra o custo de vida e políticas governamentais