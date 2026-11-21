A França teve neste sábado, 21, o sexto sábado consecutivo de protestos contra o custo de vida e a forma como o governo lida com as semanas de agitação social, a pouco mais de um ano da eleição presidencial.

O Ministério do Interior contabilizou cerca de 2.200 manifestantes em todo o país às 14h (horário local), em 44 atos. É um número menor que o dos sábados anteriores.

Segundo o ministério, o clima era "geralmente calmo, sem incidentes notáveis". Foram registradas sete prisões.

Marcha em Paris

Na capital, a polícia autorizou uma marcha organizada por sindicatos e grupos de jovens, da Praça da República à Praça da Nação, com início às 14h e passagem pelos 3º, 10º, 11º e 12º arrondissements.

Os Coletes Amarelos tiveram o trajeto até a Praça da Concórdia negado e afirmaram que seguirão o mesmo percurso dos outros sábados.

Antes da manifestação, uma fonte policial disse à BFM TV que a expectativa era de 15 mil a 30 mil pessoas em Paris.

Cerca de 70 mil policiais foram mobilizados em todo o país, e a prefeitura de polícia reforçou a segurança no transporte público da região de Paris para evitar distúrbios.

Habitação e protestos na Europa

Entidades francesas de defesa dos inquilinos aderiram aos atos. Segundo a France 24, o apelo assinado por essas organizações teve eco em sete países europeus.

Em Espanha, Portugal, Grécia e Alemanha, os protestos se concentram na alta do custo de vida, com o acesso à moradia no topo das preocupações.

Na sexta-feira, 20, manifestações lideradas por jovens e trabalhadores ocorreram em mais de 20 países europeus.

Dezenas de milhares de pessoas protestaram contra o encarecimento da vida, a piora das condições de ensino, a crise climática e o impacto dos conflitos globais. Os atos afetaram aulas, transporte e serviços públicos em várias cidades, e houve alguns confrontos com a polícia.

Pressão política

O partido de extrema esquerda França Insubmissa (La France Insoumise) convocou os manifestantes a manterem a pressão.

"Sem resposta do governo, a luta continua", escreveu a legenda nas redes sociais, pedindo que as pessoas saiam às ruas "junto com os jovens e os sindicatos".

No sábado anterior, o Ministério do Interior estimou 146 mil manifestantes no país, 24 mil deles em Paris. A central sindical CGT falou em 500 mil, sendo 175 mil na capital.

Na ocasião, cerca de 70 mil policiais e gendarmes foram mobilizados para acompanhar de 50 a 60 marchas.