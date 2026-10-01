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Quando estreia a nova temporada de 'MasterChef Profissionais'? Veja data e horário

Sexta temporada terá 18 competidores, entre ex-participantes da franquia e novos chefs, com Jacquin, Helena Rizzo e Fogaça no júri

Nova temporada do 'Masterchef Profissionais' será comandada por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo e terá ex-participantes do programa (Divulgação / Band TV)

Nova temporada do 'Masterchef Profissionais' será comandada por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo e terá ex-participantes do programa (Divulgação / Band TV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13h18.

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O MasterChef Profissionaisestreia sua sexta temporada na terça-feira, 6, às 22h30, na Band. Após três anos, a versão profissional do reality culinário volta com uma disputa que reúne antigos participantes e novos cozinheiros.

Ao todo, 18 competidores estarão na cozinha: nove ex-participantes de diferentes formatos da franquia e nove chefs anônimos. Entre os nomes anunciados pela emissora estão vice-campeões das versões amadora e profissional, além de um vencedor do “MasterChef Confeitaria”.

A avaliação dos pratos ficará a cargo de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A edição também chega após a saída de Ana Paula Padrão da apresentação do reality.

Quando estreia o 'MasterChef Profissionais'?

A nova temporada começa em 6 de outubro, com exibição às terças-feiras, às 22h30, na Band.

O retorno traz cozinheiros que já chegaram às etapas decisivas da competição e participantes que construíram uma carreira na gastronomia após passar pelo formato amador.

Quem são os participantes confirmados?

A Band anunciou nove ex-participantes que voltam ao programa em busca do título:

  • Marcelo Verde: vice-campeão da primeira temporada do “MasterChef Profissionais”, em 2016;
  • Irina Cordeiro: terceira colocada da segunda temporada do “MasterChef Profissionais”, em 2017;
  • Lubyanka Baltar: quinta colocada da segunda temporada do “MasterChef Profissionais”;
  • Willian Peters: vice-campeão da terceira temporada do “MasterChef Profissionais”;
  • Fernanda Oliveira: vice-campeã da nona temporada do “MasterChef Brasil”;
  • Hugo Merchan: vice-campeão da quinta temporada do “MasterChef Brasil”;
  • Léo Santos: participante da quarta temporada do “MasterChef Brasil”;
  • Léo Salles: vencedor da segunda temporada do “MasterChef Confeitaria”;
  • Helena Furtado: participante da oitava temporada do “MasterChef Brasil”.

Entre os retornos, Marcelo Verde busca um resultado diferente após terminar a primeira edição profissional em segundo lugar. Irina Cordeiro, que ficou em terceiro em 2017, volta como proprietária dos negócios Cuscuz da Irina e Irina Beira de Praia.

Helena Furtado retorna ao programa depois de competir na versão amadora em 2021. Atualmente, ela comanda a cozinha do Pinga Boteco, em Barcelona, na Espanha. Léo Salles, por sua vez, entra na disputa após conquistar o título do “MasterChef Confeitaria”, para demonstrar seus conhecimentos na gastronomia geral.

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