O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

Segundo novo boletim médico divulgado neste sábado, 21, o quadro é considerado estável e não há previsão de alta.

De acordo com o hospital, Bolsonaro está consciente, orientado e respirando sem ajuda de aparelhos.

Os médicos iniciaram hidratação, mantiveram o jejum oral com suporte nutricional e passaram uma sonda gástrica.

"Foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica. No momento encontrase estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea. Não há previsão de alta hospitalar até o momento", diz o boletim médico.

Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira, 20, com quadro de "dor e distensão abdominal". Exames apontaram uma obstrução quase total do intestino delgado, embora ainda parcial.

Em publicação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou que a equipe médica colocou uma sonda em Bolsonaro durante a madrugada. O procedimento permitiu a retirada de aproximadamente 1 litro de resíduos alimentares.

O senador eleito também relatou que os sintomas voltam a se intensificar quando o efeito dos medicamentos diminui.

Segundo ele, o pai volta a apresentar náuseas, aumento da distensão abdominal e dores mais fortes, acompanhadas de soluços. Carlos citou ainda a preocupação com possíveis complicações decorrentes de broncoaspiração e desidratação.

"Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada", disse.

Histórico de internações

Desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro passou por diferentes internações e procedimentos cirúrgicos.

O ferimento exigiu uma operação de emergência. Nos anos seguintes, o ex-presidente enfrentou novos episódios de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.

O quadro que motivou a internação na sexta-feira, 20, começou a apresentar sintomas ainda pela manhã, com dores abdominais e distensão na região.

Ao longo do dia, as queixas de Bolsonaro se intensificaram, levando o médico a ir até a residência do ex-presidente. O profissional decidiu encaminhá-lo ao Hospital DF Star, em Brasília.

O primeiro boletim médico, divulgado por volta das 18h de sexta-feira, confirmou a internação por dor e distensão abdominal. A unidade informou que o ex-presidente passaria por exames para investigação diagnóstica.