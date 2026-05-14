'Vingadores: Doomsday' é a maior aposta da Marvel em anos — o que vai acontecer?

Era para ter estreado em maio de 2025. Depois, maio de 2026. Agora, 18 de dezembro de 2026.

"Vingadores: Doomsday" acumula três datas de lançamento — e cada adiamento conta um capítulo diferente dos bastidores da Marvel.

O terceiro e mais recente deslocamento, anunciado pela Disney em maio de 2025, foi justificado oficialmente pela necessidade de mais tempo para a produção.

As filmagens, iniciadas em 28 de abril de 2025 no Pinewood Studios, na Inglaterra, sob o título de trabalho Apple Pie 1, foram concluídas em 19 de setembro.

Como chegamos aqui?

O primeiro adiamento, de maio de 2025 para maio de 2026, ocorreu em parte devido à greve dos roteiristas da Writers Guild of America em 2023. Mas o filme também passou por uma transformação radical de identidade nesse período.

Em novembro de 2023, o diretor original Destin Daniel Cretton deixou o projeto. O roteirista Jeff Loveness foi substituído por Michael Waldron.

A Marvel também considerou abandonar a linha narrativa do Kang (o vilão central da Saga do Multiverso) em parte por causa dos problemas legais do ator Jonathan Majors, demitido em dezembro de 2023.

Em julho de 2024, a Marvel anunciou uma reviravolta que reacendeu o interesse dos fãs: os irmãos Russo voltariam como diretores, Robert Downey Jr. retornaria ao MCU — não como Tony Stark dessa vez, mas como o vilão Doutor Destino — e o filme ganharia o subtítulo Doomsday.

A Marvel aposta tudo

Para recuperar o fôlego perdido, a Marvel reuniu um elenco de proporções históricas. Além de Downey Jr., o filme contará com Chris Hemsworth, Paul Rudd e membros do elenco original dos X-Men, como Patrick Stewart e Ian McKellen.

Os teasers já revelaram o retorno de Chris Evans como Steve Rogers, que esteve ausente do MCU desde "Vingadores: Ultimato:, em 2019.

Na apresentação do CinemaCon em abril deste ano, o trailer foi tão bem recebido pelo público que Downey Jr. pediu para ser exibido novamente.

O Hollywood Reporter descreveu a reação como algo que alguns presentes disseram nunca ter "experimentado uma resposta tão avassaladora" na convenção.

O adiamento não resolve tudo

O entusiasmo dos fãs, no entanto, convive com uma realidade comercial difícil.

Em 2025, os três lançamentos do MCU ficaram abaixo das expectativas.

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" liderou com US$ 521,8 milhões globais, seguido por "Capitão América: Admirável Mundo Novo" com US$ 415,1 milhões, enquanto "Thunderbolts", apesar de críticas positivas, estacionou em US$ 382,4 milhões.

Foi a primeira vez desde 2011 que a Marvel não terá nenhum filme no top 10 global do ano. A nível de comparação, em 2019, a Disney se tornou o primeiro estúdio na história a arrecadar US$ 10 bilhões no box office em um único ano — impulsionada em grande parte pelo MCU.

Desde 2012, excluindo 2020 por causa da pandemia, a Marvel sempre arrecadou mais de US$ 1 bilhão globalmente por ano. Em 2025, esse total foi de US$ 1,3 bilhão, o mais baixo desse período.

O que Doomsday precisa fazer?

Após o MCU perder espaço, o Superman da DC se tornou o filme de super-herói mais rentável de 2025, provando que a Marvel voltou a ter concorrência real no gênero que dominou por mais de uma década.

A data de dezembro cria um novo problema: Doomsday e "Duna: Parte Três" estão marcados para o mesmo dia e, apesar de rumores iniciais que indicavam que uma das datas poderia ser alterada, nenhum dos estúdios demonstrou intenção de ceder.

O embate já tem nome próprio: "Dunesday". O portmanteau (palavra formada pela união de duas ou mais palavras existentes) foi criado janeiro, durante uma sessão especial do filme "Marty Supreme", em Los Angeles, quando Downey Jr. e Timothée Chalamet dividiram o palco.

A última vez que algo parecido aconteceu foi em 2023, com Barbie e Oppenheimer — e os dois lucraram juntos mais do que qualquer um lucraria sozinho.

Analistas do Screen Rant estimam que Doomsday deve arrecadar pelo menos US$ 1,5 bilhão, com potencial para US$ 2 bilhões, dependendo da resposta do público. "Vingadores: Ultimato" arrecadou US$ 2,79 bilhões em 2019, ainda a segunda maior bilheteria da história do cinema.

Chegar perto desse número, no cenário atual, seria uma declaração de que a Marvel ainda governa Hollywood.

O que o adiamento revela

O retorno de Downey Jr. como Doutor Destino é lido pela indústria como uma tentativa de capturar a glória passada.

"Ele interpretou o herói mais icônico. Vamos fazê-lo interpretar o vilão mais icônico", disse o presidente da Marvel, Kevin Feige, ao anunciar o casting. A frase resume a aposta de usar o passado para financiar o futuro.

O adiamento para dezembro faz sentido como estratégia — afasta o filme da concorrência do verão americano (entre junho e setembro), coloca-o na janela dos blockbusters de fim de ano e dá mais tempo para a pós-produção.

Mas ele também pode ser o sinal mais claro de que a Marvel, pela primeira vez em anos, está construindo um filme com cautela. E, dessa vez, sem a certeza de quem sabe que vai ganhar.