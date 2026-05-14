Parceria leva ativações aos acréscimos de partidas de futebol

BARCELONA, SPAIN - MAY 08: (L-R) The Duracell Bunny, Jorge de la Vega, LALIGA – Business General Manager, Luis Figo, LaLiga Legend and Duracell Ambassador and Javier Hernandez Reta, Global CMO and President of Future Forms, Licensing & OEM, Duracell hold a extra-time board as they pose for pictures during a press conference during the launch of the global partnership between Duracell and LaLiga, naming Duracell the official partner of added time of LaLiga from the 2026-27 season on May 08, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images for Duracell) (Duracell /Divulgação)
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Publicado em 14 de maio de 2026 às 07h00.
A parceria entre a líder em baterias Duracell, e a associação esportiva privada LALIGA, visa tirar máximo proveito dos minutos decisivos de partidas de futebol: os acréscimos.
Parceira Oficial dos Acréscimos da LALIGA, a Duracell ganhará vida nos estádios durante as partidas da LALIGA a partir da temporada 2026/27, por meio das placas do quarto árbitro e de diversas ativações.
A lenda da LALIGA, Luís Figo, participou ao lado da Duracell e da LALIGA do lançamento da parceria em Barcelona, antes de ELCLÁSICO, o maior jogo da Espanha e um dos grandes eventos culturais do esporte mundial entre Barcelona e Real Madrid.
Nas últimas cinco temporadas, 8% dos gols da LALIGA foram marcados após os 90 minutos, e 65% desses gols mudaram o resultado da partida. Desde decisões de título nos minutos finais até momentos icônicos, como:
Essa parceria de três anos tem o objetivo de colocar a marca Duracell no centro dos minutos mais decisivos do futebol. Ela visa reforçar a principal proposta da marca: energia de longa duração que funciona quando mais importa, dando a jogadores, equipes e torcedores o poder de serem imparáveis até o apito final.
“A LALIGA é palco de alguns dos momentos mais dramáticos do futebol mundial, muitos deles acontecendo nos acréscimos. A parceria com a Duracell nos permite celebrar esses momentos de forma inovadora e impactante, conectando os torcedores à emoção e imprevisibilidade que definem nossa liga”, diz Jorge De Le Vega Fernández, Business General Manager da LALIGA.
“A Duracell representa energia, esforço e resistência — qualidades que fazem diferença quando tudo está em jogo. O futebol não termina no tempo regulamentar, e nós também não. Os acréscimos são o momento em que os corações aceleram, os heróis surgem e o jogo ganha vida. É aí que a energia importa mais”, conclui Javier Hernandez Reta, Global Chief Marketing Officer da Duracell.