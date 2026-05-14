Parceria leva ativações aos acréscimos de partidas de futebol

A parceria entre a líder em baterias Duracell, e a associação esportiva privada LALIGA, visa tirar máximo proveito dos minutos decisivos de partidas de futebol: os acréscimos.

Parceira Oficial dos Acréscimos da LALIGA, a Duracell ganhará vida nos estádios durante as partidas da LALIGA a partir da temporada 2026/27, por meio das placas do quarto árbitro e de diversas ativações.

A lenda da LALIGA, Luís Figo, participou ao lado da Duracell e da LALIGA do lançamento da parceria em Barcelona, antes de ELCLÁSICO, o maior jogo da Espanha e um dos grandes eventos culturais do esporte mundial entre Barcelona e Real Madrid.

O potencial dos acréscimos

Nas últimas cinco temporadas, 8% dos gols da LALIGA foram marcados após os 90 minutos, e 65% desses gols mudaram o resultado da partida. Desde decisões de título nos minutos finais até momentos icônicos, como:

Os gols consecutivos de Jude Bellingham nos acréscimos em ELCLÁSICO,

O empate de Iago Aspas aos 96 minutos pelo Celta Vigo em uma incrível reação contra o Barcelona em 2021,

A inesquecível comemoração de Lionel Messi aos 93 minutos no Bernabéu.

Essa parceria de três anos tem o objetivo de colocar a marca Duracell no centro dos minutos mais decisivos do futebol. Ela visa reforçar a principal proposta da marca: energia de longa duração que funciona quando mais importa, dando a jogadores, equipes e torcedores o poder de serem imparáveis até o apito final.

“A LALIGA é palco de alguns dos momentos mais dramáticos do futebol mundial, muitos deles acontecendo nos acréscimos. A parceria com a Duracell nos permite celebrar esses momentos de forma inovadora e impactante, conectando os torcedores à emoção e imprevisibilidade que definem nossa liga”, diz Jorge De Le Vega Fernández, Business General Manager da LALIGA.

“A Duracell representa energia, esforço e resistência — qualidades que fazem diferença quando tudo está em jogo. O futebol não termina no tempo regulamentar, e nós também não. Os acréscimos são o momento em que os corações aceleram, os heróis surgem e o jogo ganha vida. É aí que a energia importa mais”, conclui Javier Hernandez Reta, Global Chief Marketing Officer da Duracell.