Esporte

Roger Machado é demitido do São Paulo após derrota na Copa do Brasil

Treinador deixa o clube depois de 17 jogos e eliminação por 3 a 1 na quinta fase da Copa do Brasil

Roger Machado: técnico foi demitido na quarta-feira, 13 ((Foto de Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images))

Roger Machado: técnico foi demitido na quarta-feira, 13 ((Foto de Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images))

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06h51.

O São Paulo demitiu Roger Machado na noite desta quarta-feira, 13, depois da derrota por 3 a 1 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quinta fase da Copa do Brasil 2026.

Roger deixou o São Paulo no G-4 do Campeonato Brasileiro e na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. Com a saída, o clube irá atrás do terceiro treinador em 2026.

Hernán Crespo começou o ano no comando, mas foi demitido antes da contratação de Roger Machado.

O próximo jogo do São Paulo será neste sábado, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.

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