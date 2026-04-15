BBB 26: Quem está no 17º Paredão? Votação aberta definiu berlinda

O 17º Paredão do BBB 26 foi formado nesta terça-feira, 14, em mais uma rodada acelerada do reality, com noite que também contou com eliminação. Estão na berlinda Jordana, Ana Paula Renault e Juliano Floss.

A definição deste Paredão acontecerá na próxima quinta-feira, 16.

Como foi a formação do 17º Paredão do BBB 26

Após a eliminação de Gabriela, Leandro Boneco, vencedor da 17ª Prova do Líder, indicou Jordana diretamente ao Paredão. A justificativa do brother foi que ela é a única integrante do grupo adversário ainda na casa.

Na sequência, os demais participantes votaram em uma dinâmica aberta realizada na sala. Ana Paula Renault recebeu dois votos e foi a mais votada da casa.

Indicada pelo Líder, Jordana teve direito ao Contragolpe e escolheu Juliano Floss para completar a berlinda.

Quem votou em quem

Dessa vez, os confinados votaram de forma aberta na sala. Confira como foi a votação:

Ana Paula Renault escolheu Milena por estratégia de grupo, com o objetivo de avançar no jogo;

escolheu por estratégia de grupo, com o objetivo de avançar no jogo; Juliano Floss indicou Ana Paula Renault para evitar que Jordana precisasse desempatar a votação;

indicou para evitar que Jordana precisasse desempatar a votação; Jordana também votou em Ana Paula Renault , apontando embates diretos com a participante;

também votou em , apontando embates diretos com a participante; Milena mirou em Juliano Floss após combinação de votos entre os participantes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.