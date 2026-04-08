Quem tem a maior rejeição do BBB 26? Ranking mostra menor índice de Samira

A participante Samira deixou o BBB 26 com 51,24% dos votos e registrou a menor rejeição entre os eliminados da temporada até o momento. O resultado foi definido no 14º Paredão do reality na noite de terça-feira, 7.

Com esse percentual, Samira aparece na última posição do ranking de rejeição do programa. Outros participantes deixaram a disputa com índices mais altos ao longo da edição.

Ranking de rejeição do BBB 26

A lista reúne os participantes eliminados e seus respectivos percentuais de votos. Os dados mostram variação significativa ao longo da temporada.

Solange Couto — 94,17% Matheus — 79,48% Brigido — 77,88% Sarah — 69,13% Babu — 68,62% Marcelo — 68,56% Alberto Cowboy — 67,95% Maxiane — 63,21% Aline — 61,64% Chaiany — 61,07% Breno — 58,96% Jonas — 53,48% Samira — 51,24%

Como funciona a votação do BBB 26

Desde o BBB 24, o público pode votar de duas formas, e cada modalidade tem peso diferente.

No voto único, cada pessoa escolhe quem deve sair apenas uma vez por CPF. Esse modelo corresponde a 70% do resultado.

Já no voto da torcida, não há limite de votos por usuário. Esse formato representa 30% do total.

A média ponderada entre os dois modelos define o percentual final de votos de cada participante, que determina o nível de rejeição em cada Paredão.