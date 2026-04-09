Quem Ana Paula considera mais forte no BBB 26? Sister avalia jogo

Ana Paula Renault no BBB 26 (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 9 de abril de 2026 às 16h44.
Ana Paula Renault afirmou que vê uma sister como a participante mais forte da casa no Big Brother Brasil 26. A declaração foi feita durante a festa da madrugada desta quinta-feira, 9, em conversa com outros brothers.
Em papo com Leandro Boneco, Juliano Floss e Milena, a jornalista analisou estratégias e opinou sobre possíveis movimentos no reality.
Sem citar nomes diretamente, os participantes discutiam o que a sister faria caso vencesse a Prova do Líder. Durante a conversa, surgiu a hipótese de que ela indicaria ao Paredão alguém que considera mais fraco para avançar no jogo.
Ana Paula, porém, discordou dessa leitura e afirmou que, na sua visão, a melhor escolha seria indicar um participante mais forte. Ao comentar a postura da sister, avaliou que essa pessoa adota uma estratégia de risco dentro do reality.
“Eu acho que ela joga arriscado”, afirmou durante a conversa.
Ainda durante o papo, os participantes também levantaram possibilidades sobre a berlinda. Milena opinou que a sister poderia indicar Gabriela, mas Leandro Boneco discordou e afirmou que o alvo poderia ficar entre ele e Juliano.
Na sequência, os participantes comentaram que o baiano já retornou de vários Paredões. Boneco rebateu dizendo que esse discurso poderia ser usado para fortalecer uma possível indicação contra ele.
A conversa seguiu com especulações sobre a escolha de um jogador mais forte, considerando a possibilidade de a sister estar imune e deixar que o conflito aconteça entre outros participantes.
Ao final, Ana Paula reforçou sua avaliação e afirmou que, do outro lado, há uma participante que considera a mais forte no momento, com base no contexto e no histórico dentro da casa.