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BBB 26: que horas começa o programa nesta quinta-feira? Hoje tem Prova do Líder

Edição desta quinta-feira, 9, mostra festa com Gloria Groove, resultado do Botão Misterioso e nova liderança

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (TV Globo)

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16h39.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. O programa ao vivo acompanha os acontecimentos mais recentes dentro da casa.

Nesta quinta-feira, 9, o BBB 26 vai começar a partir das 22h25, logo após a novela Três Graças.

O que acontece no BBB 26 hoje?

O programa desta quinta-feira, 9, traz os momentos da festa que movimentou a casa, além do resultado da dinâmica inédita envolvendo o botão misterioso, que pode impactar a formação do Paredão.

Também será realizada mais uma Prova do Líder, que define quem assume o comando do jogo na semana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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