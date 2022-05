Quem é Pedrinho de "Acorda, Pedrinho", hit viral do TikTok?

"A-cor-da, Pedrinho, que hoje tem campeonato!". Se você ainda não escutou esta frase no TikTok, Instagram ou Twitter, é só uma questão de tempo. A banda curitibana Jovem Dionísio viralizou na rede social de vídeos curtos com a música Acorda, Pedrinho, que já está presente em mais de 150 mil publicações da plataforma.

O hit também é a música mais escutada do Spotify Brasil, com 1 milhão de reproduções diárias no momento de publicação desta matéria. Ele faz parte do álbum de mesmo nome, Acorda, Pedrinho, que é o primeiro da banda sob o nome Jovem Dionísio, lançado em 2022.

Mas, quem é o Pedrinho?

Em entrevista ao GQ Brasil, o vocalista Belni Pasquali revela que tanto o nome da banda quanto a música vêm do mesmo lugar: o bar Aquarius, em Curitiba, cujo dono é o velho Dionísio.

Os cinco membros da banda eram clientes do bar do Dionísio desde antes de 2019, quando a banda foi formada. Para homenageá-lo, o "velho" virou "jovem" e o quinteto se tornou oficialmente "Jovem Dionísio", contrastando com o apelido do dono do bar.

Já Pedrinho, de Acorda, Pedrinho, é um frequentador do bar, conta Pasquali. “Ele é um cara que está sempre dormindo num canto, ele fica lá, bebe e tal, conversa um pouco, e dorme… aí acorda mais um pouco e dorme de volta”, disse o vocalista ao GQ.

