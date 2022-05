Como Julia Roberts gasta sua fortuna de US$ 250 milhões?

Julia Roberts vai atuar em uma comédia romântica depois de duas décadas longe do gênero. No filme 'Ticket to Paradise' (ainda sem título em português), que será lançado neste ano, a atriz vai contracenar com Gorge Clooney, com quem já trabalhou em outros quatro filmes.

Dirigido por Ol Parker, o filme conta a história de casal divorciado que descobre que a filha está apaixonada e pretende se casar impulsivamente em Bali. Os dois, então, decidem viajar às pressas para a ilha e parar o casamento da jovem, impedindo que ela cometa o mesmo erro que eles.

VEJA TAMBÉM:

Conheça os 100 melhores restaurantes do Brasil no ranking da EXAME Casual

Filmes como 'Uma Linda Mulher' e 'Um Lugar Chamado Notting Hill' foram grandes sucessos na carreira da atriz que acumula fortuna de US$ 250 milhões, de acordo com o site Celebrity Net Worth. Mas como ela desfruta de suas riquezas?

Imóveis

Suas casas estão espalhadas entre alguns dos lugares mais desejáveis ​​dos Estados Unidos, de São Francisco a Nova York, e no Havaí.

Sua última compra foi uma casa centenária em estilo revivalista vitoriana no coração de São Francisco. Em, 2020, a atriz pagou US$ 8,3 milhões na casa de cinco andares e de 575 metros quadrados. O imóvel tem cinco quartos, uma sala de vinhos, um espaço para refeições ao ar livre e um jardim, segundo o New York Post.

VEJA TAMBÉM:

Virada Cultural 2022 terá Luísa Sonza, Ludmilla e Pitty; veja programação

No mesmo ano, ela vendeu uma casa em Malibu por US$ 8 milhões, mas ela ainda possui outras duas casas lá: uma propriedade no topo de uma falésia, com cinco quartos e seis banheiros, comprada em 2003 por US$ 9,5 milhões.

A segunda é uma casa foi comprada em 2017 por US$ 3,9 milhões. Com três quartos e dois banheiros, o imóvel tem acesso a Little Dume, uma das praias particulares de Malibu.

Além dessas casas na Califórnia, ela tem um rancho de US$ 2,5 milhões em Taos, Novo México.

Uma cobertura em Nova York e a casa de férias no Havaí foram vendidas em 2015 e 2016, por quase US$ 5,4 milhões e US$ 16,2 milhões, respectivamente.

Viagens

Julia Roberts aparentemente adora viajar como sua personagem em 'Comer, Rezar e Amar'. Mesmo depois de vender sua casa no Havaí, sua família foi vista muitas vezes nas ilhas.

A atriz também visita com frequência em outras partes do mundo. No ano passado, a família passou o Natal em Sydney, na Austrália, depois de férias de verão em um iate de luxo em Positano, na Itália. Quando seus filhos eram pequenos, ela também os levava para todos os lugares, da Irlanda a Bali.

Carros

Julia Roberts é fã da Mercedes. Ela tem uma Mercedes-Benz GLS, uma Mercedes-Benz GL e uma Mercedes Sprinter Van, que valem entre US$ 41.000 e US$ 150.000, segundo a Auto Bizz.

VEJA TAMBÉM:

Para comprar uma Ferrari não basta ser rico, existem regras rígidas