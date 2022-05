Virada Cultural 2022 terá Luísa Sonza, Ludmilla e Pitty; veja programação

A Secretaria Muncial da Cultura de São Paulo divugou a programação oficial da Virada Cultural 2022. O evento acontece entre os dias 28 e 29 de maio, em diversas regiões da capital paulista, na primeira edição desde o afrouxamento das medidas sanitárias impostas pela pandemia de covid-19.

Com o tema "Virada do Pertencimento", a edição deste ano ocorrerá em oito regiões espalhadas pela cidade de São Paulo: Butantã (Zona Oeste), Freguesia do Ó (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M'Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro).

A abertura acontece às 17h do sábado (28), com apresentação do Maestro João Martins com a Vai-Vai, no Palco Freguesia do Ó.

Segundo a prefeitura, o objetivo do evento é dar visibilidade a pluralidade cultural da cidade. Para isso, a Virada terá um "mix" de artistas de diferentes gêneros musicais. Entre eles estão Ludmilla, Luísa Sonza, Kevinho, Glória Groove, Karol Conká, Pitty, Vitão, Pocah, Rincon Sapiência, Diogo Nogueira, Maneva, Sidney Magal, Arnaldo Antunes, Victor Kley, Djonga, Planet Hemp, Russo Passapusso, Jorge Aragão e Barões da Pisadinha. Veja programação completa:

Programação Virada Cultural 2022

Centro

Palco do Anhangabaú

Sábado (28)

18h00 | Vitor Kley (60 min)

20h30 | Margareth Menezes (90 min)

23h00 | Kevinho (90 min)

Domingo (29)

01h30 | Paulin da Capital / Mc Lipi / Neguinho do Kaxeta (90 min)

03h30 | Batekoo + Mamba Negra (270 min)

08h00 | Toré - Encontro de Aldeias e Etnias Indígenas (60 min)

10h00 | Pequeno Cidadão e Drs. da Alegria (90 min)

12h30 | Orquestra Imperial + Larissa Luz + Rubel (90 min)

15h00 | Luísa Sonza (90 min)

17h30 | Planet Hemp (60 min)

Palco Praça das Artes I

00h00 | Monna Brutal (90 min)

03h00 | Edgar (60 min)

11h30 | Getúlio Abelha (60 min)

Palco Praça das Artes II

Sábado (28)

19h30 | Don L (60 min)

22h00 | Originários Originais (60 min)

Domingo (29)