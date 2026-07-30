Andrew Garfield quebra o silêncio após Amazon abandonar filme sobre Sam Altman

A Amazon MGM Studios, decidiu abandonar o projeto do filme "Artificial", dirigido por Luca Guadagnino, sobre Sam Altman e a OpenAI.

Após a decisão, Andrew Garfield, protagonista da produção, falou pela primeira vez sobre a saída da companhia do projeto.

“Eu fiquei e não fiquei [surpreso]”, disse Garfield à Variety na quarta-feira, 29, enquanto promovia seu novo filme, "The Magic Faraway Tree".



“Acho que há coisas que combinam com certos lugares e não com outros, e eles [da Amazon] foram extremamente solidários durante a produção do filme. O Luca tem uma relação excelente com eles, e eu também desenvolvi uma ótima relação com eles. Sou grato por terem ajudado o filme a encontrar o lar que estava destinado a encontrar", afirmou o ator.

O que aconteceu com 'Artificial'?

A produtora e distribuidora Neon adquiriu os direitos do filme, que estava quase finalizado, depois que a Amazon decidiu que a produção “seria mais bem aproveitada se fosse lançada por outro estúdio”. O longa-metragem custou US$ 40 milhões.

A decisão do estúdio aconteceu apenas alguns meses após a Amazon fechar um contrato com a OpenAI, incluindo um investimento de US$ 50 bilhões, e menos de um ano após Sam Altman comparecer ao casamento de Jeff Bezos.

O roteiro do filme, escrito por Simon Rich, retrata a demissão e a recontratação de Altman pela OpenAI em 2023.

Qual o destino de 'Artificial'?

A Neon já anunciou que está determinada a lançar uma campanha para que "Artificial" concorra ao Oscar de 2027.

Além de Andrew Garfield, o elenco do longa-metragem também conta com nomes como Monica Barbaro, Yura Borisov, Mark Rylance, Ike Barinholtz, Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Cooper Hoffman, Chris O’Dowd, Cooper Koch e Billie Lourd.