Seu próximo sofá pode não ter uma forma final

Blocos autônomos se combinam em bancos, poltronas e luminárias, todos derivados de uma única unidade de construção da Pixel Theory (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15h47.
Uma casa decorada raramente permanece do jeito que foi pensada no primeiro dia. Os moradores mudam de rotina, ganham ou perdem espaço, trocam de cidade, e o ambiente que parecia definitivo precisa se reorganizar. Esse movimento constante tem impulsionado um segmento específico do mobiliário: peças pensadas para serem remontadas várias vezes, como se fossem blocos de um quebra-cabeça físico.
Sistemas modulares existem desde a metade do século passado, quando a escassez de espaço no pós-guerra e a densidade das cidades grandes empurraram fabricantes a criar mobiliário adaptável. O que mudou nas coleções mais recentes é o tipo de liberdade oferecida ao usuário, que deixou de lidar apenas com praticidade e passou a ver nesses sistemas uma forma de assinatura pessoal.
O caso mais citado do gênero é o sistema USM Haller, desenvolvido nos anos 1960 pelo engenheiro Paul Schärer Jr. e pelo arquiteto Fritz Haller. A estrutura, com tubos de aço cromado, painéis com acabamento em pó e uma esfera de conexão patenteada, nasceu para equipar a sede da própria USM antes de virar produto comercial. Mais de sessenta anos depois, a marca segue relançando releituras da peça original, como a colaboração recente com o designer Armando Cabral, que incorporou referências de sua herança cultural guineense e portuguesa à gramática do sistema.
Na década seguinte, a lógica ganhou contornos mais orgânicos em criações como a Camaleonda, de Mario Bellini, e a Togo, de Michel Ducaroy, marcos de uma fase em que os estofados passaram a adotar formas moles e recombináveis. Hoje, marcas como Minotti e Tacchini seguem linha parecida, com módulos, encostos avulsos e pufes que se encaixam e se separam conforme a necessidade do ambiente, incluindo trabalhos assinados pela designer britânica Faye Toogood para a Tacchini.
Entre os lançamentos mais recentes está a coleção Pixel Theory, da designer espacial Ceren Arslan, apresentada em setembro de 2025 em parceria com a galeria IRL, em Nova York, pelo estúdio EXIT, de Arslan. A ideia parte de uma unidade básica de construção, o próprio píxel, repetida em escalas diferentes: blocos de 20 centímetros para assentos e luminárias de piso, de 10 centímetros para mesas e pendentes, e de 5 centímetros para mesas de apoio e abajures.
Em entrevista à revista Architectural Digest, Arslan afirmou que a individualidade em um ambiente já foi sinônimo de encomendas exclusivas, geralmente caras e pouco acessíveis. Para ela, a modularidade inverteu essa lógica ao permitir que o próprio morador componha o resultado final, deixando de ser apenas comprador de um produto pronto.
Outro projeto que segue caminho semelhante é o sistema Amoreba, do arquiteto francês Ariel André, fundador do estúdio experimental Golem. A peça é formada por centenas de esferas macias preenchidas com fibra, moldadas por um software desenvolvido pelo próprio estúdio para se adaptar ao formato de cada ambiente. O resultado lembra uma superfície têxtil que se estende e se curva de acordo com a arquitetura do local, como um musgo cobrindo uma pedra.
Uma lógica parecida aparece, em escala menor, no Sofá Joy, do escritório paulistano estudiobola, fundado pelos arquitetos Flavio Borsato e Mauricio Lamosa. A peça é dividida internamente em gomos, volumes arredondados e assimétricos que se unem por costuras irregulares, criando uma superfície que também remete a uma composição celular, mais orgânica do que geométrica. Feito sob medida, com estrutura em madeira certificada e revestimento em couro ou lona de algodão, o sofá é outro exemplo de como a linguagem dos módulos deixou de se limitar a formas retas e passou a explorar volumes que imitam organismos vivos.
O crescimento dessa categoria também está ligado a hábitos de consumo mais recentes. Uma geração mais jovem de compradores muda de cidade e de casa com frequência maior do que a de décadas anteriores, e ambientes que antes tinham uma única função, como escritórios domésticos, passaram a acumular usos variados ao longo da semana. Ao mesmo tempo, a personalização se tornou expectativa em áreas que vão de listas de música a aplicativos, o que reforça a demanda por mobiliário que acompanhe essa mesma lógica de ajuste contínuo.
Isso não retira espaço do mobiliário sob encomenda, que segue sendo procurado por quem quer uma peça única, assinada e pensada para um ambiente específico. Mas a modularidade se consolidou como alternativa para quem busca um resultado parecido, com a possibilidade de reorganizar o design da própria casa sempre que for necessário, sem depender de uma nova encomenda a cada mudança.