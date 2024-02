'Guerra Civil': filme com Wagner Moura ganha trailer oficial; veja vídeo

Wagner Moura será estrela de um novo filme da produtora A24."Guerra Civil", dirigido por Alex Garland (Ex Machina) e com Kirsten Dunst (Homem Aranha) no elenco, a trama ganhou seu trailer oficial nesta quarta-feira, 21.

O longa conta a história fictícia de uma possível Guerra Civil nos Estados Unidos: 19 estados do país decidiram se separar da União, desencadeando uma batalha entre as Forças Ocidentais do Texas, da Califórnia e do governo federal estadunidense.

Wagner Moura e Kirsten Dunst assumem o papel central como jornalistas, encarregados de navegar pelos perigos dessa paisagem política conturbada.

A produção deve estrear no Brasil no dia 18 de abril. Também figuram no elenco Nick Offerman (Parks & Recreation) interpretando o presidente americano, além de Jesse Plemons (Fargo), soldado que cruza o caminho dos protagonistas.

Quando estreia 'Guerra Civil' nos cinemas?

