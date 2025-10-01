Atriz gerada por IA recebe críticas do sindicato de atores de Hollywood

O sindicato de atores SAG-AFTRA criticou nesta terça-feira a personagem gerada por inteligência artificial Tilly Norwood, que se tornou viral em um vídeo de humor sobre a indústria do entretenimento. As informações são da Bloomberg.

Em comunicado, a organização, sediada em Los Angeles, afirmou:

“O sindicato se opõe à substituição de artistas humanos por artistas sintéticos. Isso cria o problema de usar performances roubadas para tirar o trabalho dos atores, colocando em risco o sustento dos artistas e desvalorizando a arte humana.”

Tilly Norwood é apresentada no esquete AI Commissioner, produzido pelo estúdio europeu Particle6, fundado em 2015. O vídeo parodia a tentativa de um estúdio de TV do Reino Unido de lançar um programa e rapidamente ganhou atenção da internet.

Críticas e debate sobre IA na indústria

A criadora de Norwood, Eline van der Velden, disse que o personagem representa uma experimentação, não substituição, e descreveu a IA como uma “nova ferramenta — um novo pincel”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tilly Norwood (@tillynorwood)

Van der Velden afirmou ainda ter conversado com agentes de talentos sobre a representação de Norwood.

A oposição à inteligência artificial em Hollywood tem se intensificado nos últimos anos. Em 2023, membros do SAG-AFTRA e do Writers Guild of America entraram em greve para proteger empregos de substituição por IA.

Grandes estúdios, como Disney, Comcast/Universal e Warner Bros. Discovery, também processaram startups de IA, alegando uso indevido de imagens e performances protegidas por direitos autorais.

Ainda de acordo com a Bloomberg, nesta terça, um escritório de advocacia representando a Disney enviou uma carta à Character Technologies Inc., alegando uso não autorizado de material protegido.