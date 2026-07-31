Musk ataca Tom Holland por 'A Odisseia' — mas não era o ator

Elon Musk: bilionário respondeu a elogios sobre "The Odyssey", mas a crítica era ao historiador Tom Holland, e não ao ator de Homem-Aranha. (Montagem EXAME / Andrew Harnik / Equipe/Getty Images)
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Publicado em 31 de julho de 2026 às 19h20.
Uma troca de farpas envolvendo Elon Musk e "Tom Holland" movimentou as redes sociais no início do mês, mas o alvo do bilionário não era o ator de Homem-Aranha. A crítica foi direcionada ao historiador britânico Tom Holland, autor de livros sobre a Antiguidade e apresentador do podcast The Rest Is History, que elogiou o novo filme "A Odisseia", de Christopher Nolan.
O historiador publicou no X que o longa era "a melhor adaptação cinematográfica de um mito grego" que já havia visto e compartilhou críticas positivas ao filme, ironizando pessoas que o atacavam sem sequer assisti-lo.
Em resposta, Musk escreveu apenas uma breve ofensa ao historiador, sem deixar claro a qual Tom Holland se referia. A publicação gerou confusão entre usuários da plataforma, que chegaram a acreditar que o empresário havia atacado o ator britânico, protagonista de Homem-Aranha e integrante do elenco do novo filme.
Tom Holland is such a cuck
— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2026
Após a repercussão, Tom Holland respondeu ao empresário e reforçou sua avaliação sobre o longa.
"Muito feliz em dizer novamente. The Odyssey é um filme incrível. Deixar de assisti-lo porque você acha que ele é 'woke' ou qualquer outra coisa é sair perdendo", escreveu o historiador.
No filme de Christopher Nolan, o ator Tom Holland interpreta Telêmaco, filho de Odisseu, personagem vivido por Matt Damon.