Como a nova divisão da Azzas 2154 repercutiu na festa de 20 anos da Reserva

20 anos de Reserva: festa aconteceu no mesmo dia em que a Azzas 2154 anunciou uma nova estrutura para o grupo (Luke-Garcia)
Repórter de Marketing
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15h25.
Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 19h26.
RIO DE JANEIRO* — "Celebrar o passado e tudo o que está por vir" foi uma das frases mais ouvidas durante a festa de 20 anos da Reserva, que faz parte do Azzas 2154, realizada na noite de quarta-feira, 2, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O discurso ganhou um significado particular, afinal, no mesmo dia foi anunciado uma nova estrutura para o grupo: Arezzo&Co e Soma voltarão a ser companhias independentes, enquanto a Farm Rio será transformada em uma sociedade própria, com participação das duas empresas.
Apesar de esperada, a notícia surpreendeu por acontecer no dia da celebração da Reserva. O fato, no entanto, não alterou o evento, que reuniu executivos, parceiros, celebridades, imprensa — incluindo a EXAME — e muitos influenciadores.
Rodrigo Santoro, embaixador da Reserva, marcou presença no evento. Joana Bittencourt, diretora executiva da Reserva, e Marcello Bastos e Kátia Barros, cofundadores da Farm, foram alguns dos executivos do grupo presentes na festa.
Sem discursos oficiais ou momentos institucionais, o evento teve como foco uma programação musical pensada para resgatar diferentes momentos da cultura carioca, com apresentações de Buchecha, DJ Marlboro e do Baile Charme de Madureira.
Executivos da empresa e parceiros da marca se mostraram entusiasmados com a reestruturação. "Os próximos 20 anos da Reserva serão ainda mais inovadores", disse um parceiro em conversa informal.
Nas rodas com profissionais de imprensa e comunicação, o anúncio da Azzas 2154 surpreendeu pelo "timing inesperado". Não havia expectativa de que uma reorganização dessa dimensão fosse anunciada no dia da festa, nem que a negociação, iniciada há três meses, tivesse um desfecho tão rápido.A preocupação, agora, parece ser menos sobre o funcionamento imediato das marcas e mais sobre o quanto a notícia pode impactar campanhas, lançamentos, ativações e eventos já agendados para as próximas semanas.
A companhia continuará funcionando com a estrutura atual até a conclusão da operação. No entanto, o setor de marketing já busca fazer ajustes no calendário enquanto a reorganização acontece.
Há também uma curiosidade sobre o "fator Farm". A marca não ficará integralmente com a Arezzo&Co nem com o Soma. Será uma empresa própria, com participação dos dois lados, enquanto as companhias estudam o que fazer com o ativo no futuro.
Para alguns parceiros ouvidos pela EXAME, a marca tem um peso importante, especialmente pelo bom momento no mercado internacional. Por isso, sua permanência em uma sociedade compartilhada chama atenção. A possibilidade de venda também está sobre a mesa: segundo o anúncio, as alternativas estratégicas para a Farm estão sendo avaliadas com assessoria do Morgan Stanley.
A presença maciça de influenciadores também ajudou a afastar conversas mais corporativas. Boa parte deles, inclusive, não tinha ideia sobre a notícia da divisão.
O detalhe é relevante porque os influenciadores são uma das principais pontes entre marcas e consumidores, ajudando a transformar a estratégia corporativa no conteúdo que chega diretamente ao público.
Assim, o ambiente da festa ajudou a dimensionar a distância entre a operação societária e o consumidor final: para quem compra as marcas da Azzas 2154, a divisão não deve trazer qualquer mudança imediata.
A divisão da Azzas 2154 encerra a união entre Arezzo&Co e Grupo Soma, fusão que deu origem à companhia. A reorganização, prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2027 e ainda sujeita às aprovações necessárias, cria duas companhias independentes e uma estrutura específica para a Farm.
Pelo acordo, a Arezzo&Co ficará concentrada principalmente no negócio de calçados e acessórios, com marcas como Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Vans, Vicenza, Paris Texas e Brizza. Hering, Carol Bassi e ZZ Mall também estarão nesse bloco.
A Soma ficará com as marcas de vestuário: Animale, Cris Barros, Maria Filó e NV fazem parte da estrutura, assim como Reserva, Reserva Mini, Reserva Ink, Reserva Go, Oficina e Foxton.A Farm será colocada em uma sociedade própria, com 57,4% de participação da Arezzo&Co e 42,6% do Grupo Soma.
*A jornalista viajou a convite da Reserva