Como a nova divisão da Azzas 2154 repercutiu na festa de 20 anos da Reserva

RIO DE JANEIRO* — "Celebrar o passado e tudo o que está por vir" foi uma das frases mais ouvidas durante a festa de 20 anos da Reserva, que faz parte do Azzas 2154, realizada na noite de quarta-feira, 2, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O discurso ganhou um significado particular, afinal, no mesmo dia foi anunciado uma nova estrutura para o grupo: Arezzo&Co e Soma voltarão a ser companhias independentes, enquanto a Farm Rio será transformada em uma sociedade própria, com participação das duas empresas.

Apesar de esperada, a notícia surpreendeu por acontecer no dia da celebração da Reserva. O fato, no entanto, não alterou o evento, que reuniu executivos, parceiros, celebridades, imprensa — incluindo a EXAME — e muitos influenciadores.

Rodrigo Santoro, embaixador da Reserva, marcou presença no evento. Joana Bittencourt, diretora executiva da Reserva, e Marcello Bastos e Kátia Barros, cofundadores da Farm, foram alguns dos executivos do grupo presentes na festa.

Sem discursos oficiais ou momentos institucionais, o evento teve como foco uma programação musical pensada para resgatar diferentes momentos da cultura carioca, com apresentações de Buchecha, DJ Marlboro e do Baile Charme de Madureira.

Conversas diferentes em cada nicho

Executivos da empresa e parceiros da marca se mostraram entusiasmados com a reestruturação. "Os próximos 20 anos da Reserva serão ainda mais inovadores", disse um parceiro em conversa informal.

Nas rodas com profissionais de imprensa e comunicação, o anúncio da Azzas 2154 surpreendeu pelo "timing inesperado". Não havia expectativa de que uma reorganização dessa dimensão fosse anunciada no dia da festa, nem que a negociação, iniciada há três meses, tivesse um desfecho tão rápido.

A preocupação, agora, parece ser menos sobre o funcionamento imediato das marcas e mais sobre o quanto a notícia pode impactar campanhas, lançamentos, ativações e eventos já agendados para as próximas semanas.

A companhia continuará funcionando com a estrutura atual até a conclusão da operação. No entanto, o setor de marketing já busca fazer ajustes no calendário enquanto a reorganização acontece.

Há também uma curiosidade sobre o "fator Farm". A marca não ficará integralmente com a Arezzo&Co nem com o Soma. Será uma empresa própria, com participação dos dois lados, enquanto as companhias estudam o que fazer com o ativo no futuro.

Para alguns parceiros ouvidos pela EXAME, a marca tem um peso importante, especialmente pelo bom momento no mercado internacional. Por isso, sua permanência em uma sociedade compartilhada chama atenção. A possibilidade de venda também está sobre a mesa: segundo o anúncio, as alternativas estratégicas para a Farm estão sendo avaliadas com assessoria do Morgan Stanley.

Festa de 20 anos da Reserva aconteceu no Museu do Futuro, no Rio de Janeiro (Luke Garcia)

Influenciadores fora da discussão corporativa

A presença maciça de influenciadores também ajudou a afastar conversas mais corporativas. Boa parte deles, inclusive, não tinha ideia sobre a notícia da divisão.

O detalhe é relevante porque os influenciadores são uma das principais pontes entre marcas e consumidores, ajudando a transformar a estratégia corporativa no conteúdo que chega diretamente ao público.

Assim, o ambiente da festa ajudou a dimensionar a distância entre a operação societária e o consumidor final: para quem compra as marcas da Azzas 2154, a divisão não deve trazer qualquer mudança imediata.

Quem fica com o quê

A divisão da Azzas 2154 encerra a união entre Arezzo&Co e Grupo Soma, fusão que deu origem à companhia. A reorganização, prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2027 e ainda sujeita às aprovações necessárias, cria duas companhias independentes e uma estrutura específica para a Farm.

Pelo acordo, a Arezzo&Co ficará concentrada principalmente no negócio de calçados e acessórios, com marcas como Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Vans, Vicenza, Paris Texas e Brizza. Hering, Carol Bassi e ZZ Mall também estarão nesse bloco.

A Soma ficará com as marcas de vestuário: Animale, Cris Barros, Maria Filó e NV fazem parte da estrutura, assim como Reserva, Reserva Mini, Reserva Ink, Reserva Go, Oficina e Foxton.

A Farm será colocada em uma sociedade própria, com 57,4% de participação da Arezzo&Co e 42,6% do Grupo Soma.

*A jornalista viajou a convite da Reserva