Que horas começa o BBB 23? Veja o horário desta sexta-feira, 20

Hoje tem festa na casa do BBB 23 nesta sexta-feira, 20, depois de Bruna e Larissa se tornarem as primeiras líderes da edição.

Os 22 participantes estão separados em duplas compostas de um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entraram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas.

Provas, liderança e até o Paredão estão sendo em duplas. No sábado, 21, a Prova do Anjo será a última disputada em dupla.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

