BBB 23: veja duplas formadas, dinâmica da semana e horário de estreia

O BBB 23 estreia nesta segunda-feira, 16, em uma dinâmica totalmente diferente. O diretor Boninho decidiu separar os 22 participantes em duplas compostas de um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas.

A entrada dos participantes também não será transmitida ao vivo pela Globo ou Globoplay. As cenas serão mostradas somente na estreia do reality da Globo, hoje, por volta das 22h30.

O apresentador Tadeu Schmidt já deu o spoiler de que as duplas vão entrar conectadas um ao outro. "Cada dupla vai entrar grudada, um jogador preso ao outro. E, desse jeito, amanhã eles vão disputar uma prova valendo imunidade", explicou. E não para por aí: provas, liderança e até o Paredão serão em duplas. Veja mais detalhes do primeiro dia do BBB 23:

Que horas começa o BBB 23?

As câmeras da casa não estarão disponíveis ao público na manhã de segunda-feira, como de costume.

O primeiro dia da casa será mostrado somente na estreia do BBB 23. O reality começa depois da novela das 21h, por volta das 22h30, horário de Brasília.

Duplas formadas no BBB 23

O diretor Boninho decidiu separar os 22 participantes em duplas compostas por um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas. Veja a lista de duplas (Pipoca e Camarote, respectivamente):

Gabriel e Paula

Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê

O que farão as duplas?

O apresentador Tadeu Schmidt já deu o spoiler de que as duplas vão entrar conectadas um ao outro. "Cada dupla vai entrar grudada, um jogador preso ao outro. E, desse jeito, amanhã eles vão disputar uma prova valendo imunidade", explicou. E não para por aí: provas, liderança e até o Paredão serão em duplas.

Novidades do BBB 23

Nesta edição, algumas mudanças estão planejadas para aumentar a competição entre os brothers.

Poder Coringa

O Poder Coringa funcionará como uma espécie de leilão. Apenas um participante pode usufruir do poder e ganha quem oferecer o maior valor em estalecas dentro do Confessionário.

O lance de cada um é secreto, mas divulgado com o resultado. A dinâmica deve impactar diretamente no jogo dos brothers, que podem blefar sobre ter dado mais ou menos estalecas.

Reciclagem por estalecas

Como incentivo às práticas sustentáveis, os participantes do BBB 23 terão, semanalmente, recompensas em estalecas pela qualidade do lixo que entregarem após a realização de sua coleta seletiva.

Os brothers ganharão uma quantia a mais da moeda interna a depender do resultado obtido no ranking previamente estabelecido pela equipe de direção, com o apoio da área de Gestão Ambiental da Globo, que avalia o nível de eficiência na separação dos resíduos da casa.

Prêmio pode aumentar

O prêmio de R$ 1,5 milhão pode aumentar ao longo da temporada, e quem aumenta são os próprios brothers. Mais informações ainda não foram divulgadas, mas devem envolver as dinâmicas com estalecas.

