Qual a dinâmica desta semana no BBB 23? Veja votação, Poder Coringa e mais

Quinta-feira é dia de Tadeu Schmidt apresentar a dinâmica da próxima semana do BBB 23. Ontem, 19, ele trouxe detalhes sobre a primeira votação da casa, que será em duplas e terá um time com peso duplo no voto.

Os 22 participantes estão separados em duplas compostas de um Pipoca e um Camarote, com exceção dos vencedores da Casa de Vidro, Gabriel e Paula, que entraram na casa mais vigiada do Brasil como pipocas. Provas, liderança e até o Paredão estão sendo em duplas.

No sábado, 21, a Prova do Anjo será a última disputada em dupla. Os vencedores poderão se salvar do Paredão ou escolher outra dupla para salvar. Ontem, 19, Bruna e Larissa se tornaram as primeiras líderes do BBB 23.

BBB 23: VEJA QUEM ESTÁ NA XEPA E NO VIP

Qual a dinâmica do Paredão?

Dupla vencedora da Prova do Anjo imuniza uma dupla;

Dupla Líder (Bruna e Larissa) indica outra dupla;

Casa vota em dupla;

Contragolpe da dupla mais votada pela casa.

Jogam a Prova Bate-Volta a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe. Quem é indicado pelo Líder vai direto para o Paredão.

A votação será para decidir qual dupla deve ir para o Quarto Secreto. Eles ficarão lá entre terça e quinta, e outra votação será aberta para decidir qual dos dois será o primeiro eliminado do BBB 23.

As duplas Nicácio e Marília; Cristian e Marvvila; Cezar e Domitila e Gabriel e Paula são as que mais têm chances de ir ao Paredão, mas tudo pode mudar até domingo.

Quem ganhou o Poder Coringa?

Nesta manhã, 19, os brothers participam do leilão de estalecas no Raio-X para tentar ganhar o poder de voto duplo no Paredão deste domingo.

A expectativa é de que Tina, da dupla com MC Guimê, consiga o poder. Ela é a pessoa com mais estalecas na casa, com cerca de mil.

Até o momento de publicação desta matéria, o leilão não aconteceu. Atualizaremos quando a dupla vencedora for anunciada.

