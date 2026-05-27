Belo Horizonte recebe evento da EXAME para empresas em expansão em Minas Gerais

Minas Gerais vive um momento de abertura de empresas, investimentos e crescimento em tecnologia.

Entre janeiro e abril de 2026, o estado passou de 45.000 novas empresas abertas, segundo dados consolidados pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e pelo Sebrae. O primeiro trimestre fechou com 35.239 constituições, alta de 9,97% em relação ao mesmo período de 2025.

Belo Horizonte concentra parte desse movimento. A capital mineira registrou 12.286 novas empresas abertas no acumulado até abril, crescimento de 10,36% na comparação anual. Só em abril, foram 2.748 novos CNPJs, sem contar MEIs, avanço de 9,83% frente ao mês anterior.

Esse cenário também aparece no setor de tecnologia. Belo Horizonte se consolidou como um dos polos do país em empresas digitais, com negócios nascidos no San Pedro Valley, comunidade de startups da capital, e presença de companhias em áreas como finanças, educação, marketing, atendimento, dados e inteligência artificial.

É nesse contexto que Belo Horizonte recebe, no dia 17 de junho, à tarde, o Road Show Negócios em Expansão (NEEX), evento da EXAME voltado para empresas em crescimento.

A participação é gratuita e as vagas são limitadas.

O encontro reúne empreendedores, executivos, investidores, lideranças do setor produtivo e representantes do ecossistema de tecnologia de Minas Gerais. Para participar, é necessário fazer pré-inscrição.

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Belo Horizonte como polo de negócios

Os dados de abertura de empresas colocam Belo Horizonte no centro da atividade empresarial de Minas Gerais. A capital responde pelo maior volume de novos negócios no estado e segue como ponto de partida para empresas que atuam em serviços, tecnologia, comércio, indústria e finanças.

O setor de serviços puxa a expansão. Em Minas, foram 34.510 novos negócios nesse segmento no acumulado do ano, alta de 12,27%. A indústria somou 1.971 novas empresas, crescimento de 3,36%. O comércio registrou 8.886 novas formalizações, avanço de 2,06%.

O crescimento também aparece fora da capital. A região Central, puxada por Belo Horizonte, lidera em números absolutos. Em termos proporcionais, o Vale do Rio Doce teve alta de 18,71% na abertura de empresas no acumulado do ano. O Sul de Minas cresceu 12,51%.

Esse movimento vem acompanhado de planos de investimento. Um levantamento do Sebrae Minas indica que 50% dos pequenos negócios mineiros pretendem investir em suas empresas ao longo de 2026.

A maior parte desses recursos deve ir para inovação e novos produtos, com 50% das respostas. Ações comerciais e de marketing aparecem com 25%. A adoção de novas tecnologias representa 15%. A maioria dos empreendedores entrevistados declarou preferência por usar recursos próprios para financiar essa expansão.

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Tecnologia ganha espaço na economia mineira

A tecnologia também ajuda a explicar o momento de Minas Gerais.

Belo Horizonte abriga empresas que nasceram no San Pedro Valley e ganharam presença nacional ou internacional. Entre elas estão Hotmart, plataforma de produtos digitais; Blip, empresa de atendimento e comércio por canais de conversa; Banco Inter, negócio financeiro digital; Méliuz, empresa de cashback, modelo de devolução de parte do dinheiro gasto em compras; e Rock Content, companhia de marketing de conteúdo e soluções em software como serviço.

O estado também tem empresas tradicionais que compram, testam e desenvolvem tecnologia para suas operações. Localiza, Stellantis, Vale, Gerdau e Cooxupé aparecem entre os exemplos de companhias que puxam demanda por dados, automação, inteligência artificial, logística, mobilidade, mineração, siderurgia, agro e energia.

A inovação mineira não está concentrada apenas em Belo Horizonte. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é citada como polo de agrotechs, startups voltadas ao agronegócio, e logística. Itajubá e Viçosa têm presença em aeronáutica, energia e biotecnologia. Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, atrai empresas de software e biotech, termo usado para negócios de base biológica aplicados à saúde, indústria e pesquisa.

O novo ciclo de empresas de tecnologia no estado também passa por inteligência artificial, healthtechs, negócios de tecnologia para saúde, e deep techs, empresas que usam pesquisa científica ou engenharia para criar produtos difíceis de replicar.

Esse ambiente é apoiado por universidades e centros de pesquisa, como UFMG, UFV e Unifei, além de parques tecnológicos como o BH-TEC, em Belo Horizonte.

Empresas locais e temas de crescimento

A programação do Road Show NEEX em Belo Horizonte será realizada no período da tarde. A agenda completa ainda terá novos nomes divulgados.

Entre os temas previstos estão crescimento de empresas, tecnologia, crédito, inovação, negócios digitais e os desafios de escalar uma operação a partir de Minas Gerais.

Entre os nomes confirmados está Mônica Hauck, cofundadora e CEO da Sólides. Graduada e pós-graduada pela UFMG, com passagens por programas de inovação e empreendedorismo, ela lidera uma empresa de tecnologia para recursos humanos voltada à gestão de pessoas em pequenas e médias empresas. A Sólides recebeu um aporte de R$ 530 milhões do fundo americano Warburg Pincus e comprou a plataforma Tangerino.

Também participa João Pedro Resende, conhecido como JP, CEO e cofundador da Hotmart. Formado em Ciência da Computação pela UFMG, ele criou a empresa em 2011 ao lado de Mateus Bicalho. A Hotmart se tornou uma plataforma global de venda de produtos digitais e é um dos nomes ligados ao crescimento do San Pedro Valley.

Outro nome confirmado é Erik Nybo, cofundador da Bits. Formado em Direito pela FGV, ele atua na relação entre direito corporativo, tecnologia e educação executiva. A Bits é uma legaltech, empresa que usa tecnologia para simplificar serviços jurídicos, com foco em contratos e governança para companhias em crescimento.

Marco Antônio Barroso, fundador e CEO do Ramah Group, também estará no evento. O executivo atua como investidor e trabalha com empresas em temas ligados a crescimento, produtividade, operação e desenvolvimento de lideranças.

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Crédito, gestão e marca no centro da conversa

O Road Show também terá participação de lideranças do BTG Pactual Empresas e da EXAME.

Gabriel Motomura, associate partner do BTG Pactual Empresas, participa da programação com lições sobre crédito, tecnologia, investimentos e estrutura de capital para empresas em expansão. A pauta conversa com o momento de Minas, onde metade dos pequenos negócios planeja investir ao longo de 2026.

Pela EXAME, Leonardo Cirino, CMO da marca, também está confirmado. O executivo atua nas áreas de marketing, crescimento e expansão dos produtos digitais da EXAME. No evento, deve tratar de temas ligados a marca, audiência, conteúdo e presença digital para empresas e lideranças.

A proposta é conectar os dados da economia mineira com conversas práticas sobre crescimento. De um lado, Minas registra abertura de empresas, expansão de serviços e planos de investimento. De outro, o estado tem negócios de tecnologia que já passaram pela fase inicial e hoje disputam mercado em outros estados e países.

Esse encontro entre empresas tradicionais, startups, bancos e investidores é a base do Road Show NEEX.

Expansão fora do eixo Rio-São Paulo

O Road Show NEEX faz parte do Negócios em Expansão, prêmio da EXAME que reúne empresas que mais crescem no país e que está com inscrições abertas!

A proposta do evento é levar conteúdo e conexões para diferentes regiões, aproximando empreendedores de investidores, executivos, bancos e lideranças locais.

Em Belo Horizonte, o encontro acontece em um estado que combina abertura de empresas, base industrial, universidades, capital de risco e negócios digitais.

Além dos debates, o evento também celebra empresas mineiras que participaram da última edição do ranking, destacando trajetórias de crescimento no estado.

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