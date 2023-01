Pipoca BBB 23: Veja quem são os participantes dessa edição

O BBB23 começa na próxima segunda-feira, 16, mas a lista dos participantes já está sendo anunciada hoje, 12. O reality mais aguardado do ano tem divulgado os nomes e um vídeo curto sobre cada "Pipoca" ou "Camarote" durante os intervalos da Globo.

O resultado da Casa de Vidro já foi divulgado. Entre Manoel, Giovanna, Paula e Gabriel, os dois últimos foram os escolhidos para entrar como pipocas na casa mais vigiada do Brasil.

Fred do 'Desimpedidos', Aline Wirley e Bruna Griphao: conheça os participantes do BBB 23

Participantes vão ficar em duplas

Durante a apresentação, Tadeu Schmidt e Ana Clara anunciaram que o público pode ter de votar para dividir os participantes em duplas durante o fim de semana.

Os únicos pipocas que ficarão juntos são os da Casa de Vidro, o resto será obrigatoriamente composto de um Pipoca e um Camarote.

Veja quem está no Pipoca do BBB 23

Paula

Uma das vencedoras da Casa de Vidro é de Jacundá, no Pará. Paula saiu de casa aos 18 para estudar Biomedicina em Goiânia e, hoje, com 28 anos de idade, atua na área.

"Sou funcionária pública há 8 anos. Comecei a pagar a faculdade do meu irmão; ele começou a trabalhar. Eu e ele viramos o pai e a mãe. E, hoje, quem sustenta minha mãe sou eu", conta ela ao Gshow.

Instagram: @paulafreitasr_

Gabriel

Vencedor da Casa de Vidro, Gabriel mora em Florianópolis, tem 24 anos e é formado em administração. Ele trabalhava na área quando morava em São Paulo, mas largou as ruas da Faria Lima para trabalhar como modelo em 2021.

Ao Gshow, ele afirma que já ficou com famosas como Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes. Foi a última, inclusive, que o ajudou a ser assinado pela agência de modelos na qual ele está hoje.

Instagram: @vulgofop

Cezar

Natural de Salvador, Cezar é enfermeiro e trabalha em dois hospitais de Brasília. Ele diz que vai entrar no BBB pelo dinheiro, e não pela fama: "Eu trabalho demais, porém é a enfermagem que me dá tudo o que eu tenho", disse ao Gshow.

Cezar se descreve como ambicioso e determinado. Solteiro, ele promete que vai se divertir ao máximo nas festas da casa. "Eu bebo, eu danço, eu meto o louco."

Instagram: @cezar.black

Gustavo

O mato-grossense de 27 anos Gustavo é mais um integrante do grupo Pipoca do BBB 23. O "agroboy" cresceu em Paraíso do Leste, mas se mudou com seu irmão quando adolescente. Para pagar as contas, trabalhou como pedreiro até conseguir verba para abrir uma empresa de material de construção civil.

Além do cachorro Iron, Gustavo tem os cavalos Tedy, Paloma e Morena e o bezerrinho Bruce como animais de estimação.

Apesar de ser do grupo Pipoca, Gustavo teve um vídeo, no qual ele dá um beijo no focinho de seu cavalo, viralizar no TikTok e ganhou milhares de seguidores. Ele diz que recebe "de 500 a 1.000 cantadas" nas mensagens diretas do Instagram diariamente.

Instagram: @gustavo_benedetii

Larissa Santos

A personal trainer Larissa Santos foi anunciada no grupo dos Pipocas do BBB 23. De Criciúma (Santa Catarina), aos 24 anos, a mais nova participante é marcada pela espontaneidade e não vê problemas em chamar atenção.

“Eu tinha vontade de vir pra cá pra trabalhar. Quando me formei, vim pra cá e logo comecei a trabalhar como professora. Depois de quatro anos, eu trouxe minha mãe e uma das minhas irmãs pra morar comigo”, contou ao GShow.

Instagram: @larisantosbe

Ricardo

Também do grupo Pipoca, Ricardo é o mais novo anunciado do BBB 23. Biomédico, ele mora em Ribeirão Preto e tem um plano nobre se ganhar o reality: quer cursas medicina para se tornar geriatra.

Com 30 anos e solteiro, ele também vai entrar de cabeça no reality para provar que veio ao mundo para fazer a diferença. “As pessoas diziam que eu era uma farsa. Até que um dia eu explodi”, disse em entrevista ao Gshow.

“Vocês vão me ver circulando entre as pessoas. Eu vou ter segredos na minha mão. Nem preciso fazer chantagem, eu vou ter a informação comigo. Calmo, sereno e sempre com uma carta na manga. Eu não vou jogar em linha reta", completou.

Instagram: @rickcamargo

Sarah Aline

A nova integrante do Pipoca é Sarah Aline, de 25 anos. De Osasco (SP), a psicóloga é engajada nos movimentos feministas e atua como Analista de Diversidade e Inclusão em uma empresa, com o objetivo de desenvolver a carreira de pessoas pretas, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIA+.

“Sou uma mulher muito segura, muito intensa. Amadureci muito rápido. O BBB é meu sonho que me lembra que só tenho 25 anos, porque às vezes acho que sou uma mulher de 38/40. Fui promovida, queria muito, foi fruto do meu trabalho, mas na minha cabeça a Sarah quer viver um sonho que não é tão consolidado, que vai fazer me aventurar”, explicou a participante ao Gshow.

Bissexual, ela aprendeu muito com a família e a igreja. Mas rompeu com a religião logo após se assumir. "Em 2019, frequentava uma igreja e conheci a Gabriele, me apaixonei intensamente. Saí da igreja porque pediram para pessoas homossexuais saírem e não concordei”, completou ao Gshow.

Instagram: @saa_aline

Que dia estreia BBB 23?

O BBB 23 estreia oficialmente na segunda-feira, 16, depois da novela Travessia, na TV Globo.

Qual o valor do prêmio do BBB 23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.

