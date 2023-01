Quem está na Casa de Vidro do BBB23? Veja a lista completa de nomes e como votar

A nova edição de Big Brother Brasil começa nesta terça-feira, 10, mas não exatamente. Pela primeira vez, a Casa de Vidro teve início uma semana antes do BBB23, que estreia na próxima segunda-feira, 16.

Na Casa de Vidro, quatro participantes ficam confinados em... uma sala com paredes de vidro, localizada num shopping do Rio de Janeiro. Eles devem conversar com o público em volta e tentar garantir sua entrada na casa mais vigiada do Brasil. Tudo acontecerá no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca.

Segundo publicação de Boninho via Instagram, a dupla (um homem e uma mulher) com mais votos será a escolhida para entrar no reality. É a mesma fórmula das edições BBB20 e BBB22, com um porém: nas antigas, o jogo já havia se desenrolado e os "vidraceiros" entravam na casa com informações exclusivas de fora.

Participantes da Casa de Vidro

Giovanna Leão

Nascida em Campinas, Giovanna Leão é gamer de League of Legends, carioca e empresária do ramo de produtos de beleza. Ela tem 25 anos e revelou ao Gshow que foi emancipada aos 16 anos, quando começou a vender kits de alongamento de unhas.

Giovanna conta que o empreendedorismo fez com que ela sustentasse a própria família durante a adolescência, mas, ao longo dos anos, as contas foram se acumulando. Hoje, ela tem uma dívida de R$ 100 mil.

O prêmio de R$ 1,5 milhão, conta ela, quitaria a dívida e ajudaria no tratamento do pai, que tem câncer de próstata e desenvolveu uma metástase.

Manoel Vicente

Psiquiatra, Manoel Vicente vem de Cuiabá e disse que vai representar a "força laranja" da cidade natal. Ele tem 32 anos de idade e disse ao Gshow que pode viver romance na casa, já que tem relacionamento aberto. Manoel está com Raphael há 11 anos e diz que eles são parceiros "de vida e de trabalho".

O mato-grossense se converteu para religião do Santo Daime e se descreve como "extremamente espiritualizado". De hobbies, gosta de ler e praticar crossfit.

Paula

A terceira participante da Casa de Vidro é de Jacundá, no Pará. Ela saiu de casa aos 18 para estudar Biomedicina em Goiânia e, hoje, com 28 anos de idade, atua na área.

"Sou funcionária pública há 8 anos. Comecei a pagar a faculdade do meu irmão; ele começou a trabalhar. Eu e ele viramos o pai e a mãe. E, hoje, quem sustenta minha mãe sou eu", conta ela ao Gshow.

Gabriel

Morador de Florianópolis, Gabriel tem 24 anos e é formado em administração. Ele trabalhava na área quando morava em São Paulo, mas largou as ruas da Faria Lima para trabalhar como modelo em 2021.

Ao Gshow, ele afirma que já ficou com famosas como Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes. Foi a última, inclusive, que o ajudou a ser assinado pela agência de modelos na qual ele está hoje.

Fique ligado nas últimas notícias do BBB pela EXAME POP e saiba tudo sobre o maior reality show do Brasil

Como assistir à Casa de Vidro?

O início da dinâmica da Casa de Vidro será transmitido pelo canal da Globo, com apresentação de Ana Clara. Depois, a transmissão pode ser acompanhada pelo streaming da Globo, o Globoplay, ou por pay-per-view.

Como votar na Casa de Vidro?

Para escolher quem você quer dentro do BBB23, é preciso votar através do site do Gshow. A enquete deve ser disponibilizada assim que a dinâmica começar.

Quando sai a lista oficial do BBB23?

A lista dos participantes "Pipoca" e "Camarote" do BBB23 ainda não tem data para ser divulgada. Na edição anterior, os nomes foram anunciados entre comerciais da TV Globo num domingo.

Qual o valor do prêmio do BBB23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.

LEIA TAMBÉM: